El incendio en las laderas de la Alcazaba sí ha afectado al recinto amurallado de Badajoz

Este miércoles, aproximadamente sobre las tres de la tarde, ha comenzado en las faldas de la Alcazaba de Badajoz un devastador incendio que ha arrasado con buena parte de las laderas del principal monumento de la ciudad. Incomprensiblemente, a pesar del aviso de varios ciudadanos, el incendio se ha extendido prácticamente por la totalidad de la pendiente.

Debemos llamar la atención sobre el valor patrimonial, arqueológico e histórico que alberga la zona arrasada por las llamas. Las laderas de la Alcazaba no es un solar sin importancia, es una parte más del monumento, como lo es, por poner un ejemplo, el foso o los glacis en la Muralla Abaluartada. Además, es un enclave especialmente importante desde el punto arqueológico. Las llamas que han devastado el pastizal han quemado parte de la muralla abaluartada, restos arqueológico y llegado incluso hasta la misma Alcazaba. Es decir, las llamas han afectado directamente a un BIC.

Los plazos eternos de Badajoz.

La Asociación Cívica lo lleva denunciando desde hace años: los plazos en Badajoz son eternos. Este incendio ha dejado meridianamente claro que hay algo en el Ayuntamiento que no funciona desde el punto de vista administrativo. La ciudad no puede permitirse el lujo de estar envuelta, desde hace años, en un sinfín de trámites burocráticos que hacen que los contratos y proyectos se eternicen. Un claro ejemplo de esta falta de celeridad y practicidad son los dos últimos contratos sin resolver y ejecutar relacionados con la limpieza y adecuación de las laderas de la Alcazaba. Las Brigadas Patrimoniales las llevamos esperando desde hace años y el contrato de urgencia que se iba a sacar para desbrozar las laderas de la Alcazaba está claro que no ha llegado a tiempo.

Conceptos equivocados: la Alcazaba es considerada más un solar y no un monumento.

Es importante también resaltar el concepto equivocado que se tiene de la Alcazaba de Badajoz. Nuestro principal monumento no es ni un aparcamiento ni un circuito bmx ni un botellódromo ni un pipican. Básicamente es una joya monumental que hay que cuidar y mimar con esmero. Un yacimiento arqueológico de primer orden que hay que excavar, investigar y estudiar. En este sentido, la Alcazaba de Badajoz no se debería desbrozar, este término es más propio de solares, nuestro monumento se debe cuidar, ajardinar, embellecer o engalanar. Estos últimos son términos mucho más adecuados para un Monumento Nacional que el termino desbrozar que suele estar más relacionado con solares abandonados que con zonas patrimoniales. Es fundamental que nuestros políticos entiendan que la Alcazaba, nuestro principal monumento, no está para solucionar los problemas de aparcamiento en el Centro Histórico.

Falta de mantenimiento.

La razón principal por las que las laderas de la Alcazaba han ardido, más allá de autorías intencionadas, es la falta de mantenimiento. Las laderas llevaban sin ningún tipo de mantenimiento desde hacía meses, con árboles caídos, ripios, basura varia o pasto de cerca de dos metros. Así es muy difícil mantener el patrimonio. El mantenimiento de estos lugares debe ser diario.

Imagen de Badajoz y de Extremadura.

La imagen nefasta que ha quedado junto al que es el principal monumento de Badajoz y uno de los principales referentes de Extremadura es nefasta. Difícilmente puede contrarrestarse con una campaña de turismo en FITUR o en las redes sociales. ¿Se imaginan la percepción de cualquier visitante o turista al venir a visitarnos y observar que tenemos arrasada nuestra Alcazaba? ¿Se imaginan ustedes ir a Málaga y ver toda la ladera de su alcazaba devastada por las llamas? El efecto del “boca a boca” es demoledor tanto para Badajoz como para Extremadura.

Cierre de la Alcazaba en horario nocturno.

Volvemos a solicitar el cierre de la Alcazaba en horario nocturno. La ciudad no puede permitirse tener abierto el monumento las 24 horas por tan solo 120 coches que aparcan en su interior. Debemos proteger nuestra historia y nuestro patrimonio y salvaguardarlo de los vándalos que todas las noches realizan actos incívicos.

Por último, hay que destacar la sensación de desánimo que hemos percibido en los pacenses, que de manera ingenua esperan año tras año que la situación cambie y, sin embargo, año tras año comprobamos con desolación que la ciudad sigue atrapada en un bucle negro del cual no es capaz de salir. De manera pertinaz, como si fuera una tradición y el día de la marmota, observamos incrédulos como una vez más las laderas de la Alcazaba salen ardiendo.

ASOCIACIÓN CÍVICA CIUDAD DE BADAJOZ