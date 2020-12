EL LITIO Y LA MONTAÑA DE DOÑA MONTAÑA

Comparte en redes sociales













GOLPE DE ESTADO NO; GOLPE DE MUERTE CONTRA LOS CACEREÑOS

Cualquiera de los dos, titular y subtitular, son indicativos de lo que intenta ser un buen comienzo.

Hemos tenido la oportunidad de leer en el Diario Hoy a la Portavoz de la Plataforma “SALVEMOS LA MONTAÑA” versus “ARRUINEMOS CÁCERES”, antes de ayer.

Y hemos leído una no muy velada crítica de la industria de la industria del Automóvil en Alemania; como si en España fuese menos importante; el empuje de las empresas que se benefician de la especulación financiera; la crítica a las subvenciones europeas destinadas a la extracción de materias primas; el anuncio del fin de los recursos de una esquilmada Tierra finita a corto plazo; y el anuncio profético de nuevas pandemias, todo ello vinculado a la extracción de minerales estableciéndose “zonas de sacrificio” donde el aire será impuro, el agua menos limpia y el medio ambiente no saludable; vamos como si toda la legislación medio ambiental y todas las prescripciones garantistas de todo lo contrario a lo expuesto en el ámbito de la minería fuesen papel mojado, luego nos quedará un lago y un espectacular lago, pasen por Galicia, miren y vean.

Pero no queda en eso la cosa, el discurso tremendista da una vuelta de tuerca y nos dice que los ciudadanos se verán despojados de sus propiedades privadas -entramos en materia- legada por sus antepasados nada menos; y constitutiva de sus principales medios de vida y termina ¿seremos los cacereños saqueados?

Empecemos por el final, emulando el mejor discurso separatista hay quien se arroga la representación de todos los cacereños sin tenerla, generalizando un estado de opinión que no existe y asumiendo una representación que no le corresponde. La inmensa mayoría de los cacereños quieren trabajo, estabilidad profesional, actividad económica y riqueza social y eso significa estar a favor del litio, cada día que pasa son más. ¿Me quiere decir que medio de vida son las 500 villas residenciales que sólo algunos cacereños privilegiados tienen en el entorno de la Montaña? ¿No será a esos cacereños a los que se refiere como saqueados? ¿desde cuando la propiedad privada es un valor superior al fin social de crear riqueza y empleo? ¿Se está defendiendo un interés general o se está emboscado en el mismo para defender intereses particulares? Igualito, igualito que cuando el tren no llegó a Trujillo con la estación construida porque los Señores Terratenientes no quisieron que los fierros partiesen sus campos.

Marrón, marrón hace mucho que no son las minas, ni grises tampoco; más bien verdes, blancas y azules como prescribe la legislación aplicable, y si no darse una vuelta por Río Tinto con una mina en el centro del municipio; y que pasa pues no pasa nada, salvo que hay riqueza, dinero y gasto. Y así los esforzados trabajadores que viven de los recursos naturales de la Sierra de la Mosca, pocos y con poco negocio, podrán dedicarse a otras cosas, expropiados y cobrados eso si; como ya pasó en Cáceres en el siglo XIX; el turismo se incrementará… y ¿Quién va a dejar de ver el Santuario desde el Barrio Medieval? Que cosas hay que leer…

Negro y no marrón es el futuro si siguen las cosas como están.

El asunto no da para mucho más, no todos los cacereños están unidos en la defensa que se hace de los intereses particulares de los propietarios afectados, muchos y muy influyentes algunos de ellos, perjudicando una vez más al conjunto de los cacereños.

En el bolsillo llevamos dos cosas, las llaves de un auto -por cierto los de hidrógeno también necesitan pilas, y un fono celular, que también la requiere, sabe que llevan: litio, mucho litio, rico litio y caro litio; pues eso ¿o no llevan los de “ARRUINEMOS CÁCERES” móvil, ni tienen coche…pues eso… lo demás lágrimas de cocodrilo.