El Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, cancelado por el coronavirus

El consejo de la GSMA, el máximo órgano directivo de la asociación de operadores que organiza el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, ha decidido tras su reunión urgente de este miércoles cancelar el evento tras la oleada de bajas provocadas por el miedo al contagio al coronavirus. Entre las últimas bajas anunciadas se encontraban compañías como Deutsche Telekom, Orange y Vodafone, que son tres de las empresas del comité organizador, British Telecom, AT&T, Nokia, Rakuten y Facebook y que se suman a otros gigantes tecnológicos como Sony, LG y Amazon, que se han ido descolgando en los últimos días.

El pasado domingo, GSMA intentó frenar, sin éxito a la vista del número de cancelaciones, el goteo de bajas a este congreso al anunciar nuevas restricciones de acceso y precisó que no permitiría entrar a la feria a los congresistas que procedan de la provincia china de Hubei, cuya capital Wuhan ha sido el epicentro de la epidemia, así como a quienes hubieran estado en China catorce días antes de la celebración del evento.

Este miércoles han anunciado que tampoco acudirían al Mobile dos operadoras de peso, Vodafone y Deutsche Telekom. Estas dos operadoras europeas se sumaron así una larga lista de compañías tecnológicas que ya habían anunciado que cancelaban su participación en Barcelona, como Intel, Cisco, Facebook, NTT Docomo, LG, Ericsson, McAfee o Sony, entre otros gigantes del sector.

Deutsche Telekom anunció poco antes de conocerse la reunión que se retiraba del MWC, lo que dejó el congreso herido de muerte, pues era una de las compañías que tenía un mayor espacio reservado en el evento y forma parte del comité organizador. Orange y Vodafone también siguieron poco después sus pasos. Antes lo habían hecho AT&T y la finlandesa Nokia. Estas bajas se sumaron a las de las últimas horas de la empresa estadounidense de seguridad informática McAfee, fabricante del famoso antivirus de ese nombre, y la empresa japonesa Rakuten, patrocinador principal del FC Barcelona.

También la operadora de telecomunicaciones estadounidense Sprint señaló en un comunicado recogido por ‘Lightreading’ que su equipo no asistiría al MWC.

Todo ello mientras Huawei, una de las grandes, confirmaba su presencia convocando un evento de presentación de producto para próximo el domingo 23 de febrero, de forma previa al inicio de la feria.

Todas las compañías que no iban a acudir al congreso alegaron motivos de seguridad y aludieron al coronavirus, que en China ha contagiado a más de 44.653 personas, de las que 1.113 han fallecido.

Sony, LG, Ericsson, Amazon, NTT Docomo, Umidigi, Nvidia, Intel, Facebook, Cisco, Mediatek y Gigaset también habían informado en los últimos días de que no acudirían a este congreso. A ellas se sumó la española Telnet, la primera del país en confirmar su ausencia.

La baja de la red social Facebook, que comunicó este martes que no iría a la feria, es especialmente sensible, pues suele ser el centro de atención cada vez que va a Barcelona. “Como medida de precaución, los empleados de Facebook no asistirán al Mobile World Congress de este año debido a la evolución de los riesgos de salud pública relacionados con el coronavirus”, señaló un portavoz de la empresa este martes en un comunicado.

En este sentido, la compañía fundada por Mark Zuckerberg ha asegurado que seguirá colaborando con al GSMA, la asociación que engloba a la industria móvil y que se se encarga de organizar el MWC, y con sus socios y les agradece “todos sus esfuerzos”.

Mensaje de tranquilidad de Sanidad

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, quiso tranquilizar este miércoles a los visitantes y participantes del MWC y consideró que no veía necesario tomar más medidas de protección de la salud pública que las decididas hasta ahora.

Illa y la consellera de Salud, Alba Vergés, se han reunido este jueves en Barcelona para abordar la evolución del coronavirus o Covid-19, del que se han diagnosticado dos casos positivos en España, en las islas de La Gomera (Canarias) y Mallorca (Baleares).

Illa también ha anunciado que este viernes se darán de alta a los ciudadanos españoles repatriados de China que han cumplido 14 días de cuarentena, así como a otras cuatro personas en la Gomera.

Colau pide calma

Respecto al evento, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, aseguró en la mañana de este miércoles que la ciudad estaba “perfectamente preparada” para acoger el comgreso a pesar de la ausencia de empresas.

En declaraciones a los periodistas, lanzó un mensaje de calma y de prudencia, y pidió “no extender rumores no contrastados”, porque no hay motivos para tomar medidas extraordinarias, según ella, y dijo que tendrían como referencia lo que digan las autoridades sanitarias.

“Lo que nos están diciendo los máximos representantes de las administraciones públicas en materia de sanidad es que no hay motivo para medidas de emergencia, que no hay ningún caso de coronavirus en la Península, y que está todo preparado en el equipamiento sanitario público por si hubiera que actuar según el protocolo”, aseveró.

Colau explicó que el Ayuntamiento, la Generalitat de Cataluña y el Estado están en contacto permanente con la Fira de Barcelona y los organizadores del evento, como es habitual en todas las ediciones, pero que ahora más: “El contacto es cada día”.

Remarcó que lo primero en lo que piensan es en la ciudadanía, y que si pensaran que los ciudadanos pueden correr algún riesgo son los primeros que pedirían medidas extraordinarias.

