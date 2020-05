El Movimiento por la Orientación Educativa de Extremadura organiza talleres educativos online y gratuitos 

Los niños y niñas de Occidente crecen y viven en una sociedad privilegiada, pero no son los más sanos ni los más felices. Su futuro puede estar condicionado por trastornos de conducta o alimentación, fatiga crónica, depresión, estrés, entre otros problemas. ¿Cómo evitarlo? Un taller online y gratuito del Movimiento por la Orientación Educativa de Extremadura enseñará este sábado cómo corregir algunos aspectos y hábitos de la educación para mejorar el desarrollo de nuestros hijos o alumnos.

El Movimiento por la Orientación Educativa de Extremadura (MOOEX) ha comenzado durante este confinamiento a realizar una serie de talleres impartidos por grandes profesionales de la educación, que colaboran altruistamente compartiendo sus conocimientos.

Este sábado 2 de mayo, se ha contado con la presencia de Mª José Garrido Mayo, doctora en Antropología especializada en Etnopediatría y Antropología de la maternidad en la infancia y licenciada en Antropología social y cultural y en Prehistoria y Arqueología. En la actualidad, Garrido forma parte del grupo de investigación GESSA (Estudios sociales aplicados) en la Universidad de Extremadura. Ha publicado varios libros respecto a este campo de estudio que fue su tesis doctoral, única en España, además de ser consejera europea del Consejo Independiente de Protección a la Infancia.

El taller ha abordado la importancia del desarrollo infantil en una sociedad privilegiada como la de Occidente, donde el desarrollo tecnológico, científico y nutricional es enorme. A pesar de estos privilegios, los niños y niñas actuales no son ni los más sanos, ni desde luego los más felices. Múltiples actividades ocupan su tiempo a diario, excediendo en muchos casos la de cualquier jornada laboral. La presencia hoy en día de grandes trastornos desde la infancia, como conductuales, fatiga crónica, depresión, estrés, problemas de alimentación, etc, van a tener grandes repercusiones en el futuro de estos niños si no cambiamos y comenzamos a respetar un desarrollo normalizado acorde con los hitos evolutivos.

El curso está destinado a profesores, orientadores, padres y toda aquella persona, profesional o no de la educación, interesada en el desarrollo infantil.

Para inscribirse en los talleres que se realizan solo hay que enviar un correo electrónico a orientadoresdelnorteymas2017@gmail.como al de uno de los miembros del movimiento: francisca.escobero@educarex.es.

El próximo taller será el 9 de mayo con Carlos Pajuelo, psicólogo del equipo de atención temprana de Badajoz, uno de los orientadores Educativos más reconocidos a nivel de Extremadura, por su blog Escuela de padres, que además escribe en el HOY, http://blogs.hoy.es/escuela-de-padres/ y por su libro Cómo sobrevivir a los suspensos de tus hijos.

Hasta ahora se ha impartido otro Taller sobre cómo enfrentarse a los miedos, en dos sesiones, la primera para enseñar que es el miedo y como identificar las señales físicas, el segundo para enseñar a trabajarlo con los alumnos desde casa o al regreso a las aula, fue impartido por Francisca Escobero Ferreira, Jefa del Departamento de Orientación de Centro de Educación de Personas Adultas de Plasencia, pedagoga, con Máster en Innovación en Educación y Doctorando de Educación.