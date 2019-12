El Obispo de Coria-Cáceres Francisco Cerro, nombrado Arzobispo de la Archidiócesis de Toledo

En la mañana de este viernes 27 de diciembre, la Nunciatura Apostólica ha informado a la Conferencia Episcopal Española que el Papa Francisco ha nombrado al Monseñor Francisco Cerro Chaves, Arzobispo de la Archidiócesis de Toledo.

Parece ser que también optaba como candidato el párroco zaragozano Ernesto Brotóns, director del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón (CRETA). La opción de Brotóns fue desechada y el importante nombramiento del Primado de España ha recaído finalmente sobre el obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves, de 62 años, nombramiento que se ha hecho público este viernes, ya que el Papa Francisco ha aceptado la renuncia al gobienrom pastoral de la archidiócesis de Toledo del hast ahora arzobispo Braulio Rodríguez Plaza.

Con este nombramiento Cerro Chaves es firme candidato ante un hipotético capelo cardenalicio que recayese en España.

Las primeras palabras de Francisco Cerro para la Diócesis de Coria-Cáceres.

“Después de más de 12 años como obispo de Coria-Cáceres quiero empezar con un gracias. Quiero agradecer a todos los que han colaborado conmigo en estos años en Diócesis de Coria-Cáceres. Diócesis de mis orígenes. Quiero agradecerles a todos su cercanía, cariño y corresponsabilidad en la construcción del Reino de Dios.

He querido mucho a esta diócesis, el Santo Padre me envía ahora a Toledo, una Iglesia que conozco de mis años de estudio en su seminario, y a la que me entregaré como pastor, con todo lo que soy, igual que lo he hecho aquí.

En próximos meses tomaré posesión de mi nueva sede episcopal en una fecha que todavía no hemos acordado Mons. Braulio Rodríguez Plaza y yo. Lo comunicaremos en su momento. Mientras, seguiré siendo Obispo de Coria-Cáceres en condición de Administrador Apostólico.

Durante este tiempo, hasta mi marcha, seguiré trabajando codo a codo con la Curia, los sacerdotes, religiosos y religiosas y los fieles laicos en el desarrollo de lo programado en la diócesis.

Habrá tiempo también para la despedida tanto en Coria, como en Cáceres.

Es un momento agridulce, pues es humano sentir nostalgia y pena por abandonar un lugar en el que se ha vivido y compartido tantos años, pero también me siento feliz por seguir trabajando y a disposición de la Iglesia en donde se me necesite. Acepto este nuevo cargo, con la confianza en que tras conocer mi futura diócesis en profundidad, y sobre todo con la ayuda del Sagrado Corazón de Jesús, a quien he rezado mucho desde que he tenido conocimiento de esta nueva tarea encomendada por el Papa Francisco, espero poder desempeñar sabiamente esta tarea a la que me enfrento con una confiada esperanza.”

PERFIL DEL ARZOBISPO DE TOLEDO, PRIMADO DE ESPAÑA, MONSEÑOR CERRO CHAVES



Francisco Cerro Chaves nació el 18 de octubre de 1957 en Malpartida de Cáceres y cursó los estudios de bachillerato y de Filosofía en el Seminario de Cáceres, completándolos en el Seminario de Toledo. Fue ordenado sacerdote el 12 de julio de 1981 en Toledo. Se licenció y doctoró en Teología Espiritual en 1997 en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Además, es doctor en Teología de la Vida Consagrada en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Desempeñó diversos ministerios antes del episcopado, entre ellos, el de Vicario Parroquial de “San Nicolás”; Consiliario de Pastoral Juvenil; Colaborador de la Parroquia de “Santa Teresa” y director de la Casa Diocesana de Ejercicios Espirituales de Toledo. Es miembro fundador de la “Fraternidad Sacerdotal del Corazón de Cristo”. Desde 1989 trabajó pastoralmente en Valladolid, donde fue capellán del Santuario Nacional de la Gran Promesa y director del Centro de Formación y Espiritualidad del “Sagrado Corazón de Jesús”. También fue director diocesano del “Apostolado de la Oración” y miembro del Consejo Presbiteral Diocesano; delegado Diocesano de Pastoral Juvenil y Profesor de Teología Espiritual del Estudio Teológico Agustiniano. El 2 de septiembre de 2007 fue ordenado Obispo de Coria-Cáceres. Cuando llegó a la diócesis el seminario contaba con 11 seminaristas.

Su lema episcopal es “Cor Jesu fons evangelizationis pauperibus”, que significa “El corazón de Jesús fuente para evangelizar a los pobres”. En palabras del propio Obispo explicando su lema “Los pobres también son llamados a evangelizar nuestro mundo donde, en ocasiones, prevalece el “tener” y “la eficacia”. Sólo los pobres podremos avanzar y llevar a esta humanidad sedienta de amor a las fuentes de Agua Viva, (cf.Jn 4,10)”.