El Palacio de la Isla muestra el viaje de refugiados ucranianos a España con la exposición ‘Voces por Ucrania – El autobús de los refugiados’

La Fototeca del Palacio de la Isla acoge hasta el 3 de marzo la exposición ‘Voces por Ucrania – El autobús de los refugiados’, un reportaje documental del fotógrafo Fernando Paramio que recoge el viaje en autobús desde Varsovia a España de 40 refugiados ucranianos, a los que pone cara y voz para que se dirijan al espectador.

La concejala de Cultura, Fernanda Valdés, y el autor han presentado esta mañana la exposición. «Fernando es un artista que siempre ha estado enamorado de la fotografía, un cacereño adoptivo que nos trajo a Cáceres fotografías de canguros y koalas disfrutando de los espacios emblemáticos de la ciudad, trabajos de grandes dimensiones. Un hombre del Renacimiento con multitud de inquietudes”, ha señalado Valdés.

La exposición, ha destacado Valdés, “es un viaje con corazón, que retrata las miradas, las caras de alegría y tristeza de quienes tienen que dejarlo todo para ir a un lugar que no conocen e iniciar otra vida que no esperaban. Gracias por traer esta exposición al Palacio de la Isla. No dejes de seguir creando y aportando valor y profundidad al sector artístico”.

Fernando Paramio ha sido galardonado en varios certámenes internacionales, fue mención de honor en la VIII Bienal Iberoamericana de Obra Gráfica de Cáceres por su obra ‘Algo más que madera’.

El autor ha explicado que esta exposición, que se compone de más de 80 fotografías, surge de la invitación que le hicieron para realizar un viaje a Varsovia, promovido por el escultor Tximo García y su mujer Irene, y acercar a los refugiados en un autobús. «Tiene dos componentes, el tema de los refugiados y los conflictos bélicos, en este caso el de Ucrania; y cómo el propósito de una persona, si es contado, puede conseguir unas sinergias y multiplicarse por diez el resultado. Esto va de poner tu grano de arena y esto fue lo que hice”.

Mi objetivo como fotógrafo, ha añadido, “era dotarles tanto de imagen como de voz, y para ello les entregué un folio en el que les pedí que escribieran un mensaje al mundo para que sean ellos quienes se dirijan al espectador”.

Las imágenes recogen muchos sentimientos, ha indicado, “tristeza, situaciones duras, pero también un mensaje de positivismo y esperanza, de que Putin puede arrasar el país pero ellos van a seguir con alegría disfrutando de pequeños momentos”.

Es la primera vez que se exponen las fotografías y Paramio espera que puedan ir a más lugares. La exposición puede visitarse de lunes a viernes de 9 a 15 y de 16:30 a 20 horas