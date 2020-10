El periodista y escritor Juan Bonilla, Premio Nacional de Narrativa 2020

El jurado ha elegido esta obra “por su prosa poderosa y transparente, de rítmica tensión narrativa, y por su análisis sobre la investigación como acto de amor exacerbado”. “Con el pretexto de recuperar la figura de la artista y poeta mexicana Nahui Olin, el autor habla de su propia condición de letraherido a través de una ficción documental que desdibuja los límites entre cultura y vida.” A su vez también ha destacado “la aproximación literaria a un personaje femenino anticanónico e iluminador es modélica y constituye, al mismo tiempo, una reivindicación de las vanguardias que atraviesan la propia escritura a lo largo de toda la obra.”

Biografía

Juan Bonilla es licenciado en Periodismo y colaborador habitual en periódicos, revistas de información general y en revistas literarias. Es coordinador de la revista Zut y colabora en El Mundo y JotDown. Es autor de las novelas ‘Nadie conoce a nadie’ (1996), que fue llevada al cine; ‘Los príncipes nubios’ (2003), con la que obtuvo el premio Biblioteca Breve y ha sido publicada en 10 idiomas, ‘Prohibido entrar sin pantalones’ (2013) por la que logró el Premio Bienal Mario Vargas Llosa, ‘La novela del buscador de libros’ (2018) o ‘Totalidad sexual del cosmos’ (2019).

Ha recopilado sus relatos en los volúmenes ‘El que apaga la luz’ (1994), ‘La Compañía de los solitarios’ (1998), ‘La noche del Skylab’ (2000) y ‘El Estadio de

mármol’ (2005), ‘Je me souviens’ (2005), ‘Basado en hechos reales’ (2006), ‘Tanta gente sola’ (2009) y ‘Una manada de ñus’ (2013).

También ha escrito poemarios como ‘Partes de guerra’ (1994); el libro de poemas para niños ‘Multiplícate por cero’ (1996); ‘El Belvedere’ (2002), ‘Buzón vacío’ (Pre-Textos, 2006), ‘Cháchara’ (Renacimiento, 2010) o ‘Poemas pequeñoburgueses’ (Renacimiento, 2016).

Además ha publicado las recopilaciones de artículos ‘El arte del yo-yo’ (1991), ‘La holandesa errante’ (1992) y ‘Teatro de variedades’ (2002); ‘Academia Zaratustra’ (1993), un libro de viajes poco convencional; ‘La Costa del Sol en la era pop’ (2007), un análisis sobre el origen del fenómeno turístico en la zona; ‘El tiempo es un sueño pop: vida y obra de Terenci Moix’ (2012) o ‘Catálogo de libros excesivos, raros o peligrosos que ha dado a la imprenta Juan Bonilla’ (2012).

Ha traducido a A.E. Housman, a J.M. Coetzee, a Edgar Alan Poe y a Joseph Conrad, entre otros.

‘Totalidad sexual del cosmos’

Juan Bonilla recupera la figura de Nahui Olin, una de las mujeres más carismáticas del arte mexicano del siglo xx. Inteligente, intuitiva y con un afilado sentido de la libertad, la pintora y poeta mexicana Carmen Mondragón, más conocida en los círculos artísticos como Nahui Olin, fue una artista excepcional, de enorme carisma y sensualidad. Nacida en México en 1893, vivió en el París de los primeros años del siglo xx, donde conoció a Georges Braque, Henri Matisse o Pablo Picasso. Tras pasar por San Sebastián, se sumergió en la vida artística de México, donde destacó por sus ideas feministas y su actitud provocadora y ecléctica, que la llevaron a interesarse no sólo por la poesía y la filosofía, sino por las matemáticas y las ciencias exactas.

Juan Bonilla ha creado a un personaje perfectamente real, el restaurador Tomás Zurián, que a su vez viene a inventarse a un personaje histórico, la pintora y escritora Carmen Mondragón, alias Nahui Olin. Ha reconstruido el proceso de reconstrucción que llevó a cabo Zurián para recuperar la obra y la vida de la enigmática Olin. Más que una biografía ha publicado algo así como el making of de un making of, que al cabo resulta una biografía doble: no sólo de Olin, a cuya vida, cronológicamente ordenada (pero sin referencias cronológicas) se dedican las primeras doscientas páginas de ‘Totalidad sexual del cosmos’, sino de Zurián, que comparece al final para dejarse claro que, debido a su obsesión, su propia vida quedó anulada en servicio de la recuperación del legado y la memoria de Olin, enamorado de un recuerdo fulgurante, de unos ojos verdes enterrados.

Jurado

El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y actuando como vicepresidenta Begoña Cerro Prada, subdirectora de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha estado formado por: Juan Luis Cebrián Echarri, por la Real Academia Española; M.ª Jesús Marina Mayoral Díaz, por la Real Academia Gallega/Real Academia Galega; Juan Luis Zabala Artetxe, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Sebastià Alzamora Martín, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d’Estudis Catalans; Luis Gómez Canseco, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Marta Sanz Pastor, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Pilar Castro Pérez, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Fernando González Urbaneja, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Teresa San Segundo Manuel, por el Centro de Estudios de Género de la UNED; Lorenzo Silva Amador, por el Ministerio de Cultura y Deporte y Cristina García Morales, autora galardonada en la convocatoria de 2019.