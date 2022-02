El Pleno del ayuntamiento de Cáceres aprueba por unanimidad la moción de Unidas Podemos contra el maltrato bancario a las personas de edad avanzada

Comparte en redes sociales













Defender a las personas de edad avanzadas y a los colectivos vulnerables frente al maltrato bancario y de organismos oficiales es el contenido de la moción presentada por Unidas Podemos por Cáceres en el pleno de febrero y que ha sido aprobada por unanimidad. Según datos facilitados por el propio ayuntamiento, de las 96.117 personas que viven en la ciudad (2021), el 17% tiene 65 años o más. La coalición morada persigue con su moción, garantizar la independencia económica de todos ellos y proteger sus derechos como consumidores frente a lo que está siendo un auténtico maltrato bancario por la implementación salvaje de la atención online y el cierre de sucursales.

Entre otras medidas, la moción contempla la bonificación de las tasas de ocupación de espacios públicos para aquellas sucursales que tomen medidas para facilitar su relación con sus clientes de más edad y retomen la atención personal frente a la relación telemática. Por otro lado, pretende que el consistorio inste a la Junta de Extremadura y a las delegaciones territoriales de la Administración del Estado –especialmente la Agencia Tributaria y la Seguridad Social—para que faciliten la atención presencial en sus oficinas. De igual manera, insta al ayuntamiento a elaborar un plan para facilitar la cercanía y, por último, propone que el consistorio elabore una guía sobre buenas prácticas en la atención a personas mayores y personas con discapacidad para establecimientos comerciales que contenga medidas tales como puertas de fácil apertura, asideros a la entrada, asientos para la espera o puntos de apoyo para bolsa y paquetes, entre otras medidas.

En otro orden de cosa, Unidas Podemos ha apoyado la moción presentada por Ciudadanos para “trabajar en un plan de dinamización industrial para la ubicar la Plataforma Logística contemplada para Cáceres en la Estrategia Logística de Extremadura”. El concejal Raúl Martín ha defendido este apoyo basándose en la parte expositiva de la moción ya que “solicitan cuestiones elementales aunque –matizó—no compartimos las líneas de desarrollo de su exposición de motivos”.

También ha apoyado la moción presentada por los concejales no adscritos para que el ayuntamiento se “adhiera a las peticiones de recuperación de la vía férrea Plasencia-Salamanca”. La portavoz Consuelo López ha recordado al pleno que una moción de este tenor, fue presentada por la coalición morada en 2017, una moción “que no obtuvo el apoyo del grupo socialista ni del grupo popular y sobre la que no se ha realizado nada en estos cinco años”.

Por el contrario, el concejal Ildefonso Calvo ha defendido el rechazo a la moción presentada por el grupo Popular sobre el proyecto EDUSI porque “esta moción parece formar parte de la estrategia general de su partido político para intentar crear todo tipo de dudas acerca de la gestión de los fondos europeos por parte de las administraciones en las que ustedes no gobiernan”.