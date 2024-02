El poder del arte de Robe se ilustra con veintisiete obras maestras del Museo del Prado

El Museo del Prado ha dado vida a la canción ‘El poder del arte’ del cantante Robe, ilustrándola con imágenes de 27 obras maestras de los siglos XVI al XIX. Los artistas representados incluyen a grandes nombres como Tiziano, Velázquez, Rubens y Caravaggio.

En un vídeo de más de tres minutos compartido en sus redes sociales, el Prado presenta estas obras al ritmo de la música de Robe. Esta colaboración “inesperada” entre el arte clásico y el rock sinfónico transgresivo se plantea como una reivindicación del poder evocador de las imágenes y las posibilidades de combinación de las diferentes expresiones artísticas.

Según el Prado, ‘El poder del arte’ demuestra que existe un vínculo profundo entre disciplinas aparentemente alejadas y que estas pueden adquirir siempre lecturas novedosas e inspiradoras.

La canción, que dura más de nueve minutos, pertenece al último disco de Robe, ‘Se nos lleva el aire’. En ella, el artista relata que el arte “puede salvar de una vida inerte, triste y de una mala muerte”.

El artista reflexiona sobre el origen de la palabra “inerte”, que proviene del latín ‘iners inertis’, formada por el prefijo in (sin) y la raíz ars artis (arte). Según Robe, “La pintura no necesita música, ya tiene. Y la música no necesita imágenes, ya tiene. Somos nosotros los que necesitamos que alguien nos salve de una vida inerte. Gracias, Museo del Prado”.

El vídeo incluye una serie de obras maestras, presentadas en orden de aparición, que van desde ‘Santa Margarita’ de Tiziano hasta ‘El triunfo de la muerte’ de Brueghel el Viejo. Esta iniciativa del Prado ofrece una nueva forma de experimentar estas obras, uniendo la música y las artes visuales en una sinfonía de sensaciones.