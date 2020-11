El PP afirma que es el gobierno de Vara el que está generando una falsa sensación de seguridad 

Comparte en redes sociales













La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha afirmado que es el gobierno de Fernández Vara el que, por su propio interés, está generando una “falsa sensación de seguridad” en esta segunda oleada del Covid. Para el GPP, con los actuales datos que arroja la pandemia en Extremadura, no se justifica que no se estén tomando medidas por parte de la Junta, al contrario de lo que sí están haciendo otras CCAA.

Cristina Teniente ha recordado que Fernández Vara defendió reiteradamente que algunas medidas concretas como el uso de mascarillas, la realización de pruebas PCR o los confinamientos de las regiones creaban una falsa sensación de seguridad, pero lo que en realidad “no es bueno” para la región es que la Junta “no esté diciendo los datos de la realidad”, y es así porque el comportamiento de Extremadura es peor que la media nacional en todas las variables.

En este sentido, la portavoz ha subrayado que se está “pintando un mapa” como la única comunidad que no cierra, pero eso es porque “estamos ya cerrados” y no se toman medidas más allá de las del propio Gobierno, algo que la portavoz ha calificado de “seguidismo absoluto” al dictado de Pedro Sánchez y de Fernando Simón. Asimismo, ha reconocido que hay que esperar poco de las comisiones y comparecencias de Vergeles, puesto que no informa de la realidad de la evolución del virus.

La portavoz del GPP ha puesto el foco en los datos de los que “nadie está hablando”. Así, Teniente ha trasladado que estas últimas semanas estamos siendo testigos de un comportamiento del virus mucho peor que la media nacional en casi todas las variables, refiriéndose concretamente a la incidencia acumulada, la presión asistencial, el número de fallecimientos y, últimamente, incluso en la presión en las UCIs. Asimismo, ha puntualizado que en el último mes han aumentado los contagios en Extremadura un 131% frente un 84% en España, y la mortalidad se ha incrementado un 40% en nuestra región frente a un 23% en España.

VARA Y BILDU

Preguntada por las últimas declaraciones de Vara sobre el apoyo de Bildu al Gobierno, Teniente ha afirmado que es “desgarrador” que se hagan estas cesiones por parte del Ejecutivo de Sánchez después de lo que se ha tenido que luchar para que ETA no estuviera en las instituciones. Además, la portavoz ha afeado a Vara que, viendo las cesiones que Sánchez está haciendo para mantenerse en el poder, intente “mutualizar la culpa”.

Teniente ha aseverado que “esto no es un fracaso como país”, sino un fracaso del que está pactando con los terroristas, y es un fracaso del que está justificando que se pacte con terroristas porque “tiene que guardar lealtad al líder y no lealtad al país y a las víctimas”. Por último, ha explicado que se consuma una nueva rendición de Fernández Vara, el mismo que dijo que si Sánchez pactaba con los independentistas, se iría del PSOE. “Intenta extender la culpa a todos los demás, y no todos somos iguales”.