El PP apoya las protestas de los tabaqueros y exige al Gobierno que no los deje fuera de la nueva PAC

Comparte en redes sociales













La portavoz de Agricultura del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Mercedes Morán, ha manifestado el apoyo de los ‘populares’ a los tabaqueros extremeños en sus protestas y ha exigido al Gobierno central que no los deje fuera de la nueva PAC. En este sentido, Morán ha criticado expresamente la actitud de la Junta de Extremadura, que ha ocultado hasta ahora -cuando ya ha sido imposible esconderlo más- que la región tabaquera va a ser suprimida en el marco de la nueva PAC.

La portavoz de Agricultura del Grupo Popular ha recordado la importancia del sector tabaquero para Extremadura, y ha asegurado que estas nuevas movilizaciones representan la unidad de un sector que es estratégico para la economía extremeña. Así, la ‘popular’ ha señalado que los tabaqueros salen a la calle a defender “no solo a su empresa agraria”, sino también a toda una economía indirecta que se desarrolla alrededor de este cultivo.

Morán ha hecho hincapié en que no hay que olvidar que el sector tabaquero supone el 2% de todo el PIB de la provincia de Cáceres, y que no se podría afrontar el futuro sin la inyección económica y de empleo que representa el cultivo de tabaco. Por ello, ha subrayado que, si no se mantienen el nivel de las ayudas actuales, “el cultivo del tabaco desaparecerá”, y con él peligra todo el empleo y la economía del norte de Extremadura, y que concretamente perderíamos 1.400 agricultores y 4.000 empleos, además de la actividad indirecta que estos generan.

El Grupo Popular ha lamentado que esta situación se haya llevado al límite, ya que mientras el Ministerio de Agricultura estaba “diseñando este atropello”, el gobierno de la Junta se limitaba “a acatar” las decisiones del señor Luis Planas, y, por lo tanto, lo que vemos ahora son las consecuencias directas de esa inacción. Por último, Morán ha recalcado que los tabaqueros lo que están haciendo es defender la rentabilidad de sus explotaciones y el sustento de muchas familias frente al abandono de los que tienen competencias en la materia. “Esperemos que rectifiquen, manteniendo esta región productiva en la nueva PAC”, ha apostillado.