El PP califica de vergüenza que Vara prometa miles de empleos mientras se expulsa a los extremeños

El portavoz de Empleo del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Javier Cienfuegos, ha calificado de “absoluta vergüenza” que se venda, como está haciendo el presidente de la Junta, la creación de miles de puestos de trabajo nuevos, asegurando que se va a necesitar mucha mano de obra en la región cuando, en realidad, “se está expulsando” a los extremeños fuera por la falta de oportunidades, que, especialmente, afecta a mujeres y jóvenes.

En la comparecencia para valorar los datos del paro registrado y la afiliación a la seguridad social del mes de enero, el portavoz de Empleo del GPP ha insistido en que los ‘populares’ extremeños no pueden consentir que se esté haciendo ver una falsa realidad, “con nosotros que no cuenten para eso”. Cienfuegos ha explicado que la realidad de los datos contradice las palabras de Vara: “lo primero que hay que dejar claro es que no hay brotes verdes como nos quieren vender”, ha dicho.

Javier Cienfuegos ha insistido en que mes a mes se puede comprobar que lo único que tenemos son “promesas incumplidas” por el Gobierno de Vara, que ayer vendió otro número de “fuegos artificiales”, a los que nos tiene acostumbrados, prometiendo la creación de más de 10.000 puestos de trabajo nuevos al año. Y lo hizo, precisamente, cuando la semana pasada, en la EPA supimos que se destruyeron 1.700 empleos en Extremadura y hay más de 4.000 jóvenes que se marchan de Extremadura cada año.

Sobre los datos del mes de enero, Javier Cienfuegos ha aseverado que “hablan por sí solos”, y es que son más de 3.000 personas las que se fueron al paro en la región el pasado mes, y más de 6.100 afiliaciones menos a la seguridad social. Pero lo más destacado, según el portavoz de Empleo, es que las mujeres y los jóvenes extremeños “vuelven a ser los que salen peor parados” en el mes de enero en materia de desempleo.

Cienfuegos ha afirmado además que resulta “inconcebible” que las políticas socialistas activas de empleo pretendan ostentar la bandera del feminismo cuando no se está haciendo prácticamente nada, o se hace lo mismo que hace cuarenta años en materia de empleo en Extremadura. Asimismo, ha lamentado que estas recetas del PSOE conlleven que en enero echaran el cierre más de 300 autónomos, y otro dato preocupante: el 92% de los contratos que se firmaron en la comunidad autónoma fueron temporales.