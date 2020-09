El PP considera que la comisión que propone el PSOE sobre las listas de espera del SES es una tapadera 

Comparte en redes sociales













La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Nevado, ha afirmado que la creación de un grupo de trabajo permanente en el seno de la Comisión de Sanidad respecto de las listas de espera sanitarias solicitada por el PSOE no es más que una tapadera de la de la “vergonzosa situación” en la que se encuentra la sanidad extremeña, y ha asegurado además que el PP no va a caer en dicha trampa.

Nevado ha explicado que los socialistas no van callar a los extremeños y ha manifestado que lo que quieren hacer ahora desde el PSOE es dilatar las tareas de un “gobierno que no gobierna”. Asimismo, ha anunciado la abstención de los ‘populares’ porque el PP está en la Asamblea para trabajar y no para dar titulares, que es lo que busca el PSOE. Con este tipo de acciones, ha señalado la portavoz, los socialistas están más lejos de su mayoría absoluta y cada día están más lejos de los que esperan ser intervenidos o vistos por un especialista.

Elena Nevado ha denunciado que detrás de las listas de espera hay casi 130.000 extremeños sin atender, y la respuesta no puede ser crear una comisión, sino “acortar las listas de espera”, porque la vida de mucha gente depende del fracaso de Vara y Vergeles. También ha recordado que en diciembre de 2019 el PP propuso una estrategia para acortar los tiempos de espera quirúrgicos, con especial atención a los procesos oncológicos, y ha lamentado que haya algunos pacientes que no van a ser intervenidos en esta legislatura. De hecho, el tiempo medio de espera para especialidades como cirugía vascular está en 604 días.

El GPP ha instado al gobierno de Vara a “hacer su trabajo”, porque actualmente sólo han conseguido que las listas de espera crezcan, como en el último semestre que han aumentado casi un 15%. Asimismo, ha recordado que, en la legislatura anterior, el 21 de octubre de 2015, se acordó la creación de un grupo de trabajo. El fin era el mismo que el de la propuesta que traen hoy los socialistas. Un grupo que remitió a la presidenta de la Cámara la memoria de conclusiones, tras reunirse en seis ocasiones, y que incluyó seis propuestas a ejecutar por el gobierno de Vara, con Vergeles de consejero, y ninguna de ellas se ha ejecutado.

Por otra parte, el Grupo Popular ha lamentado que el PSOE haya vetado la comparecencia del consejero Vergeles en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales a los efectos de informar sobre la situación de las listas de espera en la comunidad autónoma, y que encima se hayan escudado para ello en la creación de ese grupo de trabajo. Esta decisión ha contado con el rechazo de todos los grupos de la oposición, que han votado en contra hoy.