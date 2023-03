El PP de Badajoz insta en el Congreso al Gobierno a reparar de forma urgente el socavón de la N-523 entre las dos capitales de provincia extremeñas

Ayer, en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados

El Partido Popular de Badajoz, a través de sus diputados en el Congreso, Víctor Píriz y Teresa Angulo, registró una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la urgente reparación del socavón producido en el kilómetro 45 de la N-523, entre las capitales de provincia extremeñas, Cáceres y Badajoz, que lleva sin reparar desde hace 4 meses tras la borrasca Efraín de diciembre del pasado año.

La Proposición no de Ley fue registrada el pasado 1 de marzo, y debatida ayer en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de la Cámara Baja, en la que Víctor Píriz recordó como “el pasado 13 de diciembre comenzó otra nueva humillación a los extremeños”, cuando se produjo un socavón en la N-523 que hoy, casi cuatro meses después “sigue sin reparar, ni una máquina ha llegado hasta allí para solucionarlo”.

Píriz ha recordado que esta “humillación se une la vergüenza de que las dos capitales de provincia extremeñas aún no estén conectadas por una autovía, y eso que el presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, puso una primera piedra para su construcción en noviembre de 2006, y todavía Badajoz y Cáceres siguen, o seguían, conectadas hasta las lluvias de Efraín, por carretera convencional”.

El diputado pacense añadió en la Comisión del Congreso que para solventar la falta de interés en reparar el socavón, en el mes de enero se abrió, por parte del socialismo y a bombo y platillo, un vial alternativo a la carretera Nacional sin reparar, que no permite ni el paso de camiones. La prensa tituló la apertura de ese vial, a la que acudieron hasta 20 cargos del Ministerio, como «inauguración de un semáforo», “pues a lo que vinieron fue a reírse en la cara de todos los extremeños, pues esos semáforos que inauguraron fallan y se montan colas kilométricas”.

Este Gobierno y el PSOE “desprecian a Extremadura, pues el socavón y los semáforos seguirán hasta finales de verano, al menos que se sepa”, motivo por el que Píriz preguntó “qué hemos hecho los extremeños a este Gobierno y al socialismo, si se pueden arreglar socavones en otras carreteras como la de Pontevedra, y en tan solo un mes, por qué en Extremadura no se arregla y obligan a los extremeños a usar un vial chapucero y tener que recorrer 50 kilómetros más para unir Cáceres y Badajoz”.

Por todo, Víctor Píriz, indicó que “en Extremadura estamos cansados de desprecios, de inauguraciones que son tomaduras de pelo. Al AVE que no es alta velocidad, a un semáforo en vez de Autovíaa, se unió ayer la presunta inauguración del Palacio de Justicia de Badajoz que también está sin terminar. Aquí no se acaba nada ni las infraestructuras ni las faltas de respeto. Pero, al menos, después de mayo, Extremadura ya no tendrá un presidente sumiso y postrado ante el sanchismo, pues habrá una presidenta como María Guardiola que defenderá a los extremeños”.

PROPOSICIÓN NO DE LEY

La Proposición no de Ley registrada por el GPP en el Congreso de los Diputados recuerda como es de vital importancia que Cáceres y Badajoz estén unidas por una carretera digna, esto es, por una moderna Autovía que favorezca las relaciones entre ambas ciudades, impulse la competitividad de la economía, estimule el comercio y el turismo y mejore la seguridad y la comodidad de los miles de usuarios que cada día precisan de esta infraestructura para sus desplazamientos, y que verían reducido su tiempo de viaje en más de 40 minutos.

A pesar de que esta ha sido una reivindicación histórica de los extremeños, al ser esta una infraestructura estratégica para la región, Cáceres y Badajoz siguen siendo las dos únicas capitales de provincia de España que no están unidas por Autovía. Lleva pendiente y olvidada desde 2006, y a este agravio hay que sumar ahora la lamentable situación en la que se encuentra la carretera convencional, la N-523, cada vez más deteriorada y, por tanto, más peligrosa tras años sin prácticamente inversiones en su mantenimiento. Un abandono que se evidenció tras el paso de la borrasca Efraín a mediados del pasado mes de diciembre, que provocó numerosos daños a lo largo de la vía e incluso el corte total de la carretera, por la ruina de una obra de fábrica, lo que produjo un gran socavón en el kilómetro 45.

La carretera ha estado más de un mes cortada totalmente al tráfico, impidiendo la comunicación directa entre las dos ciudades y, aunque la circulación se ha reabierto recientemente, esta es tan solo para vehículos ligeros, con tráfico alternativo regulado por semáforos, pues el vial provisional habilitado es muy estrecho, lo que provoca grandes colas de vehículos. Además, no hay fecha para la vuelta a la normalidad, pues lo único que saben decir las autoridades competentes es que «se tardarán meses en reparar el socavón».

Por todo ello, el PP insta al Gobierno al inicio de las obras del tramo A-66 – Río Ayuela de la autovía A-58, Cáceres-Badajoz; a la inmediata aprobación técnica y dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado del resto de tramos de la autovía para su rápida licitación; y a la urgente reparación del socavón producido en el kilómetro 45 de la N-523, para que todo tipo de vehículos puedan circular por la carretera.

Finalmente, el Partido Popular reclama la contratación de obras de refuerzo del firme, mejora del drenaje tanto transversal como longitudinal, reposición y mejora de la señalización, mejora del balizamiento y las defensas a lo largo de todo el trazado de la N-523, entre Cáceres y Badajoz, que permita la circulación con seguridad y comodidad a los miles de vehículos que la usan a diario hasta que se complete la autovía.