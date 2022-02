El PP de Cáceres lamenta un nuevo retraso en las obras de la plaza de toros por la falta de gestión, de organización y por el desconocimiento de Salaya

Comparte en redes sociales













Los Populares critican que Costa lleve expedientes a las Comisiones con errores porque paralizan inversiones en la ciudad. Rafa Mateos solicita a Salaya que no busque más excusas y que no ponga más trabas e impedimentos a las obras de la plaza de toros

El Partido Popular de Cáceres ha lamentado el nuevo retraso que van a sufrir las obras de la plaza de toros de Cáceres, por la falta de gestión, organización y por el preocupante desconocimiento que tiene Salaya y sus concejales al frente del Ayuntamiento.

Esta mañana se ha celebrado en el consistorio cacereño Comisión de Economía, donde se ha abordado la partida económica que el Ayuntamiento tiene que destinar para cofinanciar junto a la Diputación de Cáceres, la rehabilitación de la Era de Los Mártires, pero el expediente iba con errores, lo que va a provocar un nuevo retraso en las obras.

El Portavoz de los Populares, Rafa Mateos, ha recordado que el 3 de octubre se advirtió por parte de la Diputación de Cáceres, que dicho proyecto necesitaba de una modificación del presupuesto para adecuarlo a las necesidades reales, con lo que el Ayuntamiento tenía que aumentar su partida en más o menos 2500 euros, pasando de 45.000 euros a 47.527 euros.

Los Populares han criticado que el expediente presentado hoy por el gobierno de Salaya no corresponde a la partida final sino a la inicial, con lo que el inicio de la obra tiene que sufrir un nuevo retraso, por no contemplar lo más de 2500 euros de aumento.

Rafa Mateos ha afirmado que esto demuestra el nulo interés que tiene Salaya y el PSOE en Cáceres por arreglar la Era de Los Mártires, con el único fin de no celebrar festejos taurinos, tal y como viene denunciando el PP desde hace meses.

Este nuevo error por parte de Costa, vuelve a salirle a los cacereños muy caro y la ciudad, sufre una nueva paralización en las inversiones. Un error incomprensible, injustificable y que es una muestra muy clara, del retraso intencionado que está provocando Salaya y el PSOE, olvidándose que lo importante es rehabilitar un BIC como el coso cacereño.

Por todo ello, Mateos ha pedido a Salaya públicamente que no busque más excusas y que no ponga más trabas e impedimentos a las obras de la plaza de toros, porque a él y a sus concejales no le gusten los festejos taurinos. Una vez más, tenemos al frente de la alcaldía a un equipo de gobierno que pone en marcha proyectos según sus gustos e intereses personales, dejando de lado el interés general de los cacereños y sin atender a una demanda social.