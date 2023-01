El PP denuncia que el PSOE vuelve a silenciar a una parte muy importante de extremeños en la televisión pública

Comparte en redes sociales

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, denuncia que una vez más el PSOE utiliza a Canal Extremadura para silenciar a la oposición. Así, Sánchez Juliá señala que el ente público “no ofreció ni un solo segundo de información” en el informativo de televisión de las 14:00 horas sobre la presentación, en el acto del PP en Zaragoza, de María Guardiola como candidata a las elecciones autonómicas en Extremadura.

José Ángel Sánchez recuerda que no es la primera vez que tenemos que denunciar un hecho como este, donde no solo se está silenciando al PP, sino que se está silenciando a una parte muy importante de extremeños que “no piensan igual que Vara y Sánchez, y que ayer tuvieron voz a través de María Guardiola”.

Asegura que la presidenta del PP dio a conocer, fuera de nuestra región, la falta de inversiones y las carencias en infraestructuras, como el “tren de la vergüenza y el socavón” que actualmente tiene cortada la única carretera que une las dos capitales de provincia. “Y sobre todo la indefensión de los extremeños ante un Vara que no protege a sus paisanos ante Sánchez. Por eso el PSOE nos silencia en la televisión pública, porque ven a una candidata valiente que no se calla”.

El portavoz del PP de Extremadura aclara expresamente que los trabajadores de la entidad no tienen ninguna responsabilidad sobre estos hechos, ya que siempre hacen su labor “con toda profesionalidad”.

El PP acusa al PSOE de “seguir usando la televisión que pagan todos los extremeños para imponer su rodillo y su criterio político, y utilizarlo como el NO – DO del señor Vara”. “Es intolerable que esto siga ocurriendo en 2023 y no dejaremos de denunciarlo cada vez que vuelva a ocurrir”.