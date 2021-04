El PP exige a la Junta transferir anticipadamente a los ayuntamientos las cantidades de los programas que gestionan

Comparte en redes sociales













La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha exigido al gobierno de la Junta de Extremadura que transfiera de forma anticipada a los ayuntamientos de la región aquellas cantidades que se corresponden con convenios, actuaciones o ejercicios de competencias impropias, pero que son gestionados por los ayuntamientos. Si se anticipan las cantidades que tienen que cobrar los sindicatos a principios de año, “¿por qué no hacerlo con los ayuntamientos?”, ha manifestado la portavoz.

Cristina Teniente ha anunciado el impulso de una iniciativa del GPP para su debate en la Asamblea en el pleno del jueves con la que se busca que la Junta de Extremadura “deje de ser la principal morosa de nuestros ayuntamientos”. En este sentido, la portavoz ha recordado que los consistorios están en una situación complicada a nivel financiero, asfixiados por otras administraciones “especialmente por la Junta”, y ha aseverado que el papel del municipalismo ha sido esencial y ejemplar durante la pandemia.

La portavoz ha avanzado que el presidente Monago preguntará por las medidas que ha puesto en marcha Vara, “si es que ha puesto alguna”, para luchar contra el drama de la despoblación. Así, Teniente se ha referido a los últimos datos de la pérdida de población de Extremadura y de España, subrayando que hay 33.997 habitantes menos en la región desde el año 2015, y 5.224 habitantes menos que hace un año. “Nos preguntamos por qué esta catástrofe no llama la atención del presidente de la Junta”, ha afirmado.

En el turno de control, el GPP preguntará a la consejera de Turismo por las medidas para compensar al sector por los perjuicios causados como consecuencia de la rectificación sobre el cierre perimetral de la región. “Cada vez es más complicado encontrar un sentido a las decisiones de la Junta”, ha dicho Teniente. El GPP, ha explicado la portavoz, no cuestiona los cierres, de hecho, con incidencias altas, ya se dijo que no era lógico que permaneciera abierta. Hay que tener en cuenta que se han tomado decisiones “políticas” que perjudican a sectores que no son culpables de los contagios.

El GPP preguntará por las acciones que ha puesto en marcha la Junta ante la paralización de las inversiones en la red viaria nacional a su paso por nuestra región. Si en el último pleno se denunció el abandono de la conectividad por tren, autobús y avión, esta semana los ‘populares’ hablarán del abandono de Sánchez en las inversiones previstas en carreteras. Teniente ha denunciado que después de tres años de gobierno de Sánchez no sólo no ha habido ningún avance de las autovías del Estado pendientes, es que, para colmo, en algunas vías “estamos yendo hacia atrás”, como en el proyecto de la Autovía Mérida – Ciudad Real

En el ámbito de las comparecencias, el GPP ha solicitado la de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, a los efectos de informar sobre la reunión mantenida el 6 de abril por el Ministerio de Agricultura y la Junta de en el marco de la negociación bilateral de la nueva PAC. “No sabemos absolutamente nada de ese encuentro”, ha insistido Teniente, que ha supuesto que se habrá hablado del modelo que quiere la Junta, al igual que han hecho el resto de las CCAA, o de la región 24 del tabaco, porque que el ministro y Vara dijeron que se trataría en esta reunión. “Es sospechoso este silencio”.