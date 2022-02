El PP exige a Vergeles que atienda las demandas de los pacientes con ELA e impulse unidades en Cáceres y Mérida 

Comparte en redes sociales













La portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Elena Nevado, ha exigido al consejero de Sanidad que atienda de inmediato las demandas de los pacientes de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y sus familiares, e impulse unidades de atención a esta enfermedad en Mérida y Cáceres. Asimismo, los ‘populares’ han solicitado el cumplimiento del acuerdo marco suscrito con la Fundación Luzón para atender a enfermos de ELA en la región.

Tras mantener una reunión en la Asamblea con los responsables de la Asociación ELA Extremadura para escuchar sus principales preocupaciones, Elena Nevado ha insistido en que no es razonable que sólo haya una unidad ELA en toda la comunidad autónoma, la que tiene sede en Badajoz. Para el GPP, no es de recibo que decenas de pacientes no puedan ser atendidos en sus propias áreas de salud y tengan que someterse a desplazamientos sistemáticos para ser tratados.

“Lo justo y razonable es que Mérida y Cáceres cuenten con unidades ELA”, ha explicado la portavoz de Sanidad del GPP tras escuchar las principales demandas de los representantes de la Asociación ELA Extremadura. Por ello, Elena Nevado ha incidido en que la apertura de estos nuevos servicios en la cartera del SES “no supone ningún privilegio, sino atender un derecho” y así se evitarían muchos problemas y sufrimientos en su día a día tanto a pacientes como a sus familiares.

Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha exigido, tal y como está reivindicando la Asociación ELA Extremadura, que se agilicen por parte de la Junta los expedientes para el reconocimiento del grado de dependencia y de discapacidad. Elena Nevado ha explicado que se trata de una gestión que actualmente suele tardar un año, cuando, precisamente, el tiempo corre en contra de los pacientes y urge que reciban asistencia psicológica, fisioterapia y logopedia por parte del SES.

“No puede ser que estos servicios tengan que correr a cargo de las asociaciones”, ha recalcado la portavoz de sanidad. Otras demandas de importancia de las que se ha hecho eco el GPP son la formación de sanitarios para acortar los tiempos de diagnóstico, mejorar la ayuda a la dependencia -insuficiente con 70 horas mensuales- así como implementar la figura de la enfermera coordinadora de casos para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Nevado ha recordado que han pasado ya más de cuatro años de la firma de un convenio que “sigue a estrenar” y en el que el gobierno de Vara se comprometió a muchas mejoras, entre ellas la disminución del tiempo de diagnóstico de esta enfermedad para poder avanzar en el tratamiento de los síntomas; también se especificaba la activación de unidades específicas en Cáceres y en Badajoz que pudieran coordinar las actuaciones de todos los especialistas, “pero nada se ha hecho”, ha apostillado.