El PP exige recortes cero en Educación y que se refuercen las plantillas para el próximo curso

El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha exigido “recortes cero” al gobierno de la Junta y que, de cara al curso escolar 2020-2021, haga todo lo contrario de lo que pretende ahora. Así, la portavoz de Educación del GPP, Pilar Pérez, ha instado a la Junta a que refuerce las plantillas para garantizar la distancia social y los desdoblamientos, sin que suponga una sobrecarga para los docentes compatibilizar la labor telemática con las clases presenciales.

Pilar Pérez ha subrayado la importancia de que se lleven a cabo planes de refuerzo específicos para solventar las deficiencias que ha provocado el Covid-19 en el curso. La portavoz ha insistido en que no se puede recortar ni un solo puesto docente en los centros extremeños, y en esa línea está la propuesta de impulso del GPP en la Asamblea, a la que se ha referido Pérez, y que defiende una reducción de las ratios de alumnos por aula, para lo que la Consejería de Educación tiene competencias

Pérez ha afirmado que, ante la mesa general de Administración Pública celebrada hoy y la reunión sectorial de Educación que tendrá lugar mañana, el gobierno socialista de la Junta tiene que ir a los sectores, pero no sólo con palabras, ya que tiene la capacidad de hacer posible, entre otros asuntos, la subida salarial prometida a los empleados públicos o dar marcha atrás en el recorte de 541 docentes, que no permite una “educación individualizada” y se lleva por delante los derechos del profesorado.

Asimismo, Pilar Pérez ha reiterado que el PP denunció en su momento que “no estábamos preparados” para la vuelta a los centros educativos en este último trimestre y que, por tanto, lo que tenía que hacer la Junta era “sentarse y negociar con el colectivo docente” el retorno en el nuevo curso con un plan de refuerzo de la educación extremeña. Ante esa realidad, el gobierno de Fernández Vara ha optado por perpetrar “un auténtico plan de recortes” que va a afectar a toda la comunidad educativa.

Para la portavoz de Educación, con un recorte “tan brutal” como el que plantea la Junta ya no es que la distancia social parezca “prácticamente imposible” ante un rebrote, es que tampoco se podrán desarrollar los programas específicos necesarios para solventar las dificultades o anomalías que haya habido en este final de curso excepcional. “Todas estas propuestas se la hicimos llegar a la Junta en la comisión del Covid-19, pero los recortes siguen ahí”, ha aseverado.

El GPP ha garantizado que no va a cejar en su empeño de defender los derechos laborales de los docentes, que están siendo vulnerados, y exigir la calidad en la Educación que merecen las familias extremeñas. Todas estas exigencias se ven reflejadas en la propuesta anteriormente citada, y que los ‘populares’ registraron el día 1 de junio en la Cámara regional para establecer lo que consideran una serie de “exigencias mínimas, pero fundamentales para el futuro de la educación.”

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DE LOS DOCENTES

Entre esas exigencias, Pilar Pérez ha subrayado el reconocimiento de la labor de los docentes, porque no valen los eslóganes, “ya están cansados los docentes”, y se necesitan hechos sustentados en números que estén en los presupuestos. Lo primero es abonar a los docentes la subida salarial del 2% que les corresponde, ha apuntado Pérez, recordando que en el estado de alarma la Consejería se ha permitido el lujo de crear una nueva dirección general, pero congela el sueldo de los que han hecho un esfuerzo titánico.

Además, el GPP ha exigido que no se incrementen las horas de docencia directa a los profesores de secundaria, ya que este curso han tenido 18 horas de docencia directa y en la pandemia han hecho horas extra que no han sido reconocidas. Para el GPP, no se puede subir de las 18 horas de secundaria, pero los docentes de primaria también tienen que ver reducida sus horas de docencia directa, algo que no puede faltar en la reprogramación que la Junta haga de los PGEX2020.