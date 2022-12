El PP insta al Ayuntamiento de Cáceres a adherirse al Protocolo para la promoción de la tauromaquia en Extremadura

Tras un encuentro mantenido con el sector del toro, los populares apuestan por recuperar los festejos taurinos y agilizar las obras de reparación del coso cacereño

El Partido Popular de Cáceres insta al Ayuntamiento de la capital cacereña a adherirse al Protocolo para la promoción de la tauromaquia en la comunidad autónoma de Extremadura, suscrito el pasado mes de octubre por la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres, la Diputación Provincial de Badajoz, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y la Fundación del Toro de Lidia.

Es una de las principales conclusiones extraídas de la reunión mantenida con ganaderos, toreros, aficionados al mundo taurino y expertos del sector que varios miembros del PP de Cáceres han protagonizado el lunes 12 de noviembre en el Hotel Extremadura de la capital cacereña.

A lo largo del rico debate mantenido, se ha puesto de manifiesto la necesidad de que las instituciones apoyen de un modo efectivo y decidido a un sector que genera riqueza y miles de puestos de trabajo en la región.

Una de las fórmulas más eficaces de hacerlo según el PP es sumarse al citado documento que resalta, además del aspecto cultural de la tauromaquia, la indudable transcendencia que tiene como actividad económica y empresarial en Extremadura. Cabe señalar que en la dehesa extremeña pastan más de 120 ganaderías de reses bravas, que se celebran anualmente unos 600 espectáculos taurinos y que existen 48 plazas de toros, muchas auténticas joyas arquitectónicas (datadas algunas de ellas en el siglo XIX), en las que a su vez se forma a futuros profesionales del toreo.

El coso de la Era de los Mártires de la capital cacereña es un claro ejemplo de una plaza de toros de alto valor patrimonial, declarada como Bien de Interés Cultural en 1.992, siendo una de las plazas más antiguas de España construida en 1.844.

En este sentido, el PP urge al equipo de gobierno de Salaya, que agilice las obras de restauración “y que no se excuse en la dilación de los trabajos para evitar celebrar eventos taurinos”, señala el portavoz del PP en el Ayuntamiento, Rafa Mateos

“Cáceres lleva ya demasiados años sin poder disfrutar de los toros y los aficionados temen que la actividad no se retome al ver cómo se encuentra la plaza. No es de recibo que un sector tan importante esté tan abandonado por parte del Ayuntamiento de Cáceres, que mira para otro lado y no quiere implicarse en la causa”, advierte Mateos.

Además, el protocolo sienta las bases de la futura Red de Municipios Taurinos de Extremadura, que permitirá ensalzar los cosos taurinos singulares de la región, como es el caso de la cacereña Era de los Mártires, lo que podría suponer un importante impulso al turismo, al mostrarse a cacereños y visitantes un edificio que forma parte de la tradición y de la Historia de la capital cacereña. El propio documento hace referencia a la necesidad de “concienciar a los alcaldes de las ventajas de potenciar la actividad taurina en sus municipios como producto turístico, con el fin de aumentar la visibilidad y el turismo taurino en sus localidades”, algo que el propio Salaya debería tomar en seria consideración.

Cáceres, como capital de la provincia, al mismo tiempo debe ser consciente del valor que el toro tiene en numerosos municipios de la zona, dedicados a la crianza y selección de toros de lidia, a su transformación para consumo alimentario, a la conservación de la dehesa y el medio ambiente a través de las explotaciones ganaderas, y en definitiva, a fijar población en el entorno rural.

El Ayuntamiento de Cáceres, con su adhesión al protocolo se implicaría activamente en la difusión de la cultura taurina a través de seminarios, conferencias, cursos, exposiciones, promoción de peñas y agrupaciones taurinas, aumentando la visibilidad del sector y del rico patrimonio asociado a él.