El PP no apoya el Plan Reactiva de la Diputación por falta de ayudas

El Portavoz del PP en la Diputación de

Cáceres, José Ángel Sánchez Juliá, ha afirmado que los Populares

no van a apoyar el Plan Reactiva de la institución provincial ya que

está sustentado en una falta de ayudas importantes, se olvida

ayudar a los Ayuntamiento y además se les obliga a cofinanciar

obras, abandona las inversiones y no apuesta por la generación de

empleo, no mejora la economía y va en contra de las empresas

pequeñas y locales.

Para el Portavoz Popular estas debilidades del Plan Reactiva son

injustificables por los siguientes motivos: en primero lugar, en el

plan extraordinario de inversiones para el 2020 solo se contemplan

600.000 euros para redactar inversiones pero ni un solo euro para

obras. En segundo lugar, el PSOE ha renunciado a las inversiones

en edificios provinciales que generarían empleo, y en tercer lugar

los socialistas renuncian al Plan de Carreteras 2020, cuando han

declarado en numerosas ocasiones que este plan “es la mejor

inversión si se quiere apostar por lo rural y por luchar contra la

despoblación”.

Sánchez Juliá ha afirmado que es incomprensible que se apueste

por el Plan Reactiva porque no va a mejorar en casi nada la

situación de la provincia de Cáceres, y si antes de la crisis era

preocupante, tras la crisis sanitaria, económica y social provocada

por el COVID19 es mucho peor.

Los Populares consideran que el PSOE con este plan están

perdiendo una auténtica oportunidad de oro para ayudar a los

Ayuntamiento y a nuestra de provincia, con el impulso que

realmente se requiere en la situación en la que nos encontramos, a

la vez, que han lamentado que los socialistas no hayan tenido una

verdadera voluntad de diálogo para llegar a acuerdos.

Por último, para Sánchez Juliá no es de recibo, que en una

situación de extrema gravedad como estamos viviendo, la

Diputación Provincial de Cáceres lo primero que haga sea engañar

anunciando un Plan Extraordinario de Inversiones que no tiene

financiación para 2020. Y segundo lugar, que el PSOE haya

decidido renunciar a dinamizar la economía provincial mediante la

inversión, fiándolo todo al empleo público sin dinamizar la economía

lo que volverá a engordar las listas del desempleo.