El PP pide a Salaya que cese a Licerán y considera al edil socialista un irresponsable al conducir sin cumplir la ley y las normas de tráfico

Los Populares afirman que las excusas dadas por el Concejal de Tráfico son una tomadura de pelo a los cacereños

El PP de Cáceres ha pedido públicamente a Salaya que cese de inmediato al Concejal de Tráfico y Portavoz de su gobierno, Andrés Licerán, al haber infringido la ley al circular con su coche sin seguro y sin la ITV.

Para el Portavoz de los Populares, Rafa Mateos, este hecho es muy grave y preocupante, porque Licerán es el primero que debería dar ejemplo ante los cacereños, y saltarse las normas y las obligaciones de circulación que tiene cualquier ciudadano, no tiene justificación ninguna.

Mateos ha destacado que, con estos hechos, el Concejal de Tráfico ha quedado completamente desacreditado, a la vez, que ha lamentado las excusas tan banales y sin sentido que ha hecho el propio responsable de tráfico a nivel municipal. “Mientras por un lado pide responsabilidad a los ciudadanos, él se salta la ley, y cuando le pillan da excusas poco creíbles, sin sentido y que son una tomadura de pelo para los cacereños”.

Para el PP es incomprensible que tras la denuncia de la Policía Local a Licerán por infringir las normas, no haya entregado su acta de concejal, lo que demuestra su irresponsabilidad como cargo público. También es muy preocupante que Salaya que conocía la situación, no haya tomado medidas y haya permanecido mudo ante estos hechos tan graves.

Los Populares han recordado que la ITV es una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, y es el propio Licerán el que debía haber estado pendiente de ello, al igual que el seguro del coche. Lo que no comprendemos, es que conociendo que no cumplía con las leyes de tráfico ¿cómo se atrevió a coger el coche e infringir las normas?

Es más, el cambio de domicilio de una persona no provoca la devolución de un seguro del coche, y el PP ha manifestado que, si Licerán no es capaz de estar pendiente y cumplir con sus obligaciones como ciudadano, demuestra que no puede estar al frente de ninguna concejalía ni ser cargo público. ¿Con qué autoridad va a pedir ahora a los cacereños que cumplan con las normas y con la ley? ha preguntado Mateos.