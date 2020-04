El PP pide a Salaya que inste al Gobierno de Sánchez a que dé certeza a los hosteleros para poder retomar su actividad con las mejores condiciones

El Portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cáceres,

Rafa Mateos, ha mantenido esta mañana una reunión telemática con un

grupo de hosteleros en nuestra ciudad, para abordar con ellos la

situación y las condiciones en las que pueden volver a retomar su

actividad.

Para Mateos el anuncio del Gobierno de Sánchez ha generado una

gran incertidumbre en el sector, ya que no se da certeza y las

condiciones anunciadas no van a cubrir las necesidades mínimas de

este sector.

Por todo ello, el Portavoz Popular ha pedido a Salaya que escuche al

sector de la hostelería en nuestra ciudad por varias razones como: son

un sector fundamental que genera mucho empleo y riqueza, son un

sector que está desamparado en estos momentos y de los que más está

sufriendo esta crisis provocada por el COVID19, un sector esencial en

materia de turismo y un sector que contribuyó a situar a Cáceres en el

mapa nacional e internacional, logrando que en 2015 fuéramos elegidos

como Capital Española de la Gastronomía.

Lamentamos que ni Salaya ni su equipo de gobierno estén

escuchando las reivindicaciones y preocupaciones que tienen, y que

sigan demostrando que son un gobierno más afín al PSOE y sus

propuestas, que a la defensa del presente y el futuro de Cáceres y de

todos los cacereños.

Mateos ha recordado que el PP solicitó hace más de una semana que

Salaya pusiera en marcha medidas urgentes para este sector como la

devolución íntegra de la tasa de terrazas o la flexibilización de

la Ordenanza Reguladora del aprovechamiento especial de espacios de

uso público, y a día de hoy sigue sin hacer nada cuando en otros

municipios de nuestra provincia sí lo han hecho.

El PP ha lamentado que para el equipo de gobierno los hosteleros no

sean una prioridad y no se les escuche, por lo que han pedido a Salaya

que ya es hora que se quite la chaqueta del PSOE y que se ponga la de

Alcalde, porque sus decisiones están dejando muy claro, que vive en

una realidad paralela a la que viven los cacereños.

CONVOCATORIA SESIONES

Por otro lado, los Populares han registrado un escrito en el

Ayuntamiento para solicitar que de manera inmediata se adopten todos

los acuerdos precisos, para que se convoquen todas las sesiones

ordinarias conforme a los acuerdos previstos en los diferentes órganos

colegiados, ya que no se pude seguir con el caos, la desorganización y

la improvisación que cada día demuestra Salaya, porque con sus

decisiones va a acabar agravando la situación provocada por la crisis

del COVID19.