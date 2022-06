El profesor Ricardo Machado Trigo de la Universidad de Lisboa, recibe el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura

El Centro Cultural Alcazaba de Mérida ha acogido el acto de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Extremadura del profesor Ricardo Machado Trigo, de la Universidad de Lisboa. La propuesta de esta distinción ha partido del Centro Universitario de Mérida, por su extensa investigación acerca del clima de la Tierra y por la estrecha vinculación durante 20 años con investigadores de la Universidad de Extremadura.

El padrino del doctorando, José Manuel Vaquero Martínez, profesor de la UEx, ha destacado que “El cambio climático es un problema crucial para el futuro de nuestra sociedad y los éxitos de los científicos que se han dedicado a su estudio merecen ser reconocidos. El caso del profesor Ricardo M. Trigo es singular. En su persona no sólo se reúnen importantes logros en el estudio del clima de la Tierra, sino que también se encuentran relevantes contribuciones dedicadas a Extremadura, tras una larga y estable colaboración con diferentes investigadores de nuestra Universidad”.

Por su parte, Machado ha expresado una gran gratitud por este reconocimiento aludiendo a que “la ciencia moderna es principalmente un esfuerzo de equipo (como el fútbol) y no tanto una lucha individual (como el tenis). Por lo tanto, además de José Vaquero y Maricruz me gustaría mostrar mi más entusiasta admiración por el gran equipo de colaboradores de España con los cuales he estado colaborando regularmente”.

El acto ha estado presidido por el rector de la UEx, Antonio Hidalgo García y el director general de política universitaria de la Junta de Extremadura, Juan José Maldonado Briegas.

La investidura de Machado también ha contado con la presencia del secretario general de la UEx, Francisco Álvarez Arroyo, la vicerrectora de estudiantes, empleo y movilidad, Rocío Yuste Tosina y la vicerrectora de calidad, Rosa Pérez Utero.

Ricardo Machado Trigo

El profesor Ricardo M. Trigo (Lisboa, 4 de marzo de 1967), ejerce su actividad docente actualmente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, donde ha desarrollado una dilatada carrera docente e investigadora en ciencias de la Tierra. Además, ha sido director del Laboratorio Asociado “Instituto Dom Luiz” (IDL) de la Universidad de Lisboa (también conocido como el Instituto de Geofísica de la Universidad de Lisboa), durante el periodo 2016-2021.

Cursó un grado en Geofísica y un máster en Meteorología en la Universidad de Lisboa. Posteriormente, realizó el doctorado en la prestigiosa “Climatic Research Unit” de la Universidad de East Anglia (Reino Unido) donde obtuvo el título de doctor en el año 2000.

Machado ha obtenido importantes premios relacionados con la ciencia del Clima. En 2008, le concedieron el prestigioso “International Journal of Climatology prize”, otorgado por la Royal Meteorological Society (Reino Unido) y dotado por la editorial John Wiley. También recibió en 2013 el galardón “International Meteorological Prize EduardFontserè”, otorgado por la Asociación Catalana de Meteorología. Además, obtuvo en 2017 el “The Earth Sciences Prize”, otorgado por la Universidad de Lisboa y la Caixa Geral de Depósitos por sus trabajos científicos entre 2012 y 2016.

La actividad investigadora del profesor Ricardo M. Trigo se ha centrado en temas relacionados con la variabilidad climática y el cambio climático. En los últimos años, también ha estado involucrado en varios estudios interdisciplinares relacionados con impactos climáticos, fenómenos extremos y amenazas naturales.

La colaboración del profesor Ricardo M. Trigo con investigadores de la UEx comenzó hace 20 años con diferentes estancias de investigación que profesores de la UEx (J.M. Vaquero, M.C. Gallego y F.J. Acero) realizaron en el Centro de Geofísica de la Universidad de Lisboa (IDL) bajo su dirección. En estas estancias de investigación, se iniciaron estudios sobre los cambios recientes en el clima de Iberia, sobre la evaluación de diferentes amenazas naturales provocadas por el clima (en especial, inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra y grandes erupciones volcánicas) y sobre el impacto de las tormentas solares y la variabilidad solar en el campo magnético y el clima de la Tierra. La colaboración mantenida ha tenido como resultado tangible una gran cantidad de publicaciones en colaboración entre Machado y sus colaboradores de Extremadura.