El programa ‘Dos de tarde’ de Canal Extremadura premio solidario del grupo social ONCE de la región

El programa, que ofrece una mirada distinta, curiosa y entretenida de Extremadura, ha sido premiado por dar cabida a temas relacionados con la discapacidad, con un tratamiento normalizado

El programa Dos de tarde de Canal Extremadura, presentado por Sara Bravo y César Muñoz, es distinguido por el Grupo ONCE como Premio Solidario de Extremadura 2023 por dar cabida entre sus contenidos a temas relacionados con la discapacidad, con un tratamiento totalmente normalizado, además de contar entre sus colaboradores con una persona con discapacidad.

Los premios se otorgan a aquellas personas, empresas, ONG, entidades y organismos de la Administración Pública y programas o trabajos de comunicación que, en opinión del Jurado, se han adquirido un compromiso firme desde sus diferentes ámbitos de actuación a llevar a cabo una labor solidaria coincidente con los valores esenciales de la Cultura Institucional del Grupo Social ONCE y la filosofía que impregna la Economía Social y los objetivos del Tercer Sector. Y en concreto, por la promoción en su entorno y en su ámbito territorial de influencia, de la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización, la autonomía personal, la accesibilidad universal y la vida independiente.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023 ha estado formado por Venancio Ortiz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura, Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura, Ana Díaz, Consejera General de la ONCE, Francisco Javier González, Consejero Territorial de la ONCE en Extremadura, Carmen Pereira, Presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Pedro Calderón, Presidente de CERMI Extremadura, Amelia Molero, Concejala del Ayuntamiento de Arroyomolinos, e Isabel Bravo, presidenta de la Asociación de la Prensa de Cáceres.

La entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2023 se entregará en la Gala que se celebrará el día 20 de septiembre en el Teatro Alkázar de Plasencia a las 19:30 horas.

Canal Extremadura, un ejemplo de inclusión

Cabe destacar que el programa ‘Escúchame!’ de Canal Extremadura recibió el premio Tiflo de periodismo social que otorga la ONCE el pasado 4 de julio. El espacio, presentado por Mamen Arroyo, fue galardonado por ser un ejemplo de inclusión y por poner la mirada en otras personas.

El 1 de enero la cadena apostó por una joven de 14 años con síndrome de Down, Paula Cisneros, que dio la bienvenida al 2023 en la televisión autonómica con un mensaje de inclusión en las Campanadas de Año Nuevo.