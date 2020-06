El próximo curso escolar comenzará el 10 de septiembre

Aun no se sabe o no se puede afirmar que el próximo curso 2020-21 se inicie con total normalidad debido a la actual pandemia del coronavirus. Las clases a distancia no están descartadas como tampoco que se desarrolle una enseñanza mixta, esto es, con clases presenciales, con distanciamiento y en función del aforo que haya o se tenga que establecer. El uso de mascarillas será esencial así como el citado número de alumnos. Asimismo, el anuncio del recorte de más de 300 profesores, según ha indicado la Consejera de Educación Esther Gutiérrez este jueves en el parlamento extremeño, aun no está cerrado ya que la pretensión es que nos e queden sin trabajo.

COMIENZO DEL CURSO 2020-21