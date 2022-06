El próximo día 14 de junio se celebrará en Cáceres la jornada “Recomendaciones ‘no hacer’, en el CCMIJU de Cäceres

El SES apuesta por las recomendaciones “no hacer” como medio para mejorar la calidad asistencial.

El próximo día 14 de junio se celebrará en Cáceres la jornada “Recomendaciones ‘no hacer’ e identificación de las prácticas de valor como medio para mejorar la calidad asistencial del Servicio Extremeño de Salud”. Será en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón y la inauguración correrá a cargo de la ministra de Sanidad, Carolina Darías San Sebastián (de forma online) y del gerente del Servicio Extremeño de Salud, Ceciliano Franco Rubio.

La jornada está dirigida a los profesionales y directivos del Servicio Extremeño de Salud (SES) y participarán como ponentes expertos en la mejora de la calidad asistencial de sociedades científicas sanitarias, de la humanización de los cuidados y representantes de pacientes, tanto de ámbito nacional como regional.

Organizada por FundeSalud, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y el patrocinio de AstraZeneca, tiene como principal objetivo la implantación en el SES del Proyecto “Compromiso por la Calidad de las Sociedades Médicas en España”, liderado por el Ministerio de Sanidad y elaborado en colaboración con las sociedades científicas sanitarias.

Su propósito es eliminar aquellas intervenciones sanitarias innecesarias y/o perjudiciales que se siguen llevando a cabo por los servicios de salud y que han sido incluidas en las denominadas Recomendaciones “No hacer”, en alusión a los movimientos internacionales similares como el norteamericano “Choosing Wisely” o el británico “Do not do”. Se trata de prácticas que no han demostrado eficacia en salud, tienen escasa o dudosa efectividad, no son coste-efectivas y hacen a los servicios de salud menos eficientes y seguros.

Por otro lado, el proyecto también trabaja en identificar aquellas intervenciones sanitarias que aporten valor en forma de mejora en la salud de los pacientes, en la experiencia de la atención que reciben y que sean más coste-efectivas. El objetivo es que esas buenas prácticas se promocionen, implanten y evalúen.

Jornada “Recomendaciones ‘no hacer’ e identificación de las ‘prácticas de valor’ como medio para mejorar la calidad asistencial del Servicio Extremeño de Salud”.

Fecha: martes 14 de junio de 2022.

Lugar: Auditorio Ramón y Cajal. Centro de Cirugía de Mínima Invasión (Cáceres)

Horario: 9:30 h. a 17:30 h.

Enlace inscripción streaming: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_TlL-Vtu8SH2aINZo1h2CPA

Para asistencia presencial, contactar con la organización: Laura Martínez Carrasco (Dep. Proyectos FundeSalud) laura.martinez@fundesalud.es Tfn. 924004359