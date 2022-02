El próximo domingo 6 de febrero, manifestaciones para reclamar el fin de la caza y la explotación de perros con este fin. 

Plataforma NAC -compuesta por más de 200 organizaciones- convoca por onceava ocasión una manifestación coincidiendo con el fin de la temporada de caza para denunciar el uso que se hace de los perros y exigir el fin de esta actividad. Una convocatoria que llegará a 40 ciudades en España, entre ellas Cáceres y Badajoz, y a siete fuera de nuestras fronteras, donde se mostrará el creciente rechazo de la sociedad a la caza, que cada año acumula más víctimas mortales, tanto de animales salvajes, como de perros como de personas. Los accidentes con personas vinculadas o no a las cacerías, la situación en la que viven los perros para uso cinegético, los miles de animales masacrados por un supuesto deporte y la incompatibilidad de esta actividad con otras en el campo como el senderismo o el ciclismo son solo algunos de los argumentos que animalistas, ecologistas y personas del ámbito civil muestran para pedir el fin de la caza. La-compuesta por más de 200 organizaciones- convoca por onceava ocasión una manifestación coincidiendo con el fin de la temporada de caza para denunciar el uso que se hace de los perros y exigir el fin de esta actividad. Una convocatoria que llegará a, donde se mostrará el creciente rechazo de la sociedad a la caza, que cada año acumula más víctimas mortales, tanto de animales salvajes, como de perros como de personas. Los accidentes con personas vinculadas o no a las cacerías, la situación en la que viven los perros para uso cinegético, los miles de animales masacrados por un supuesto deporte y la incompatibilidad de esta actividad con otras en el campo como el senderismo o el ciclismo son solo algunos de los argumentos que animalistas, ecologistas y personas del ámbito civil muestran para pedir el fin de la caza. Este año, además, con el horizonte de la prometida Ley de Bienestar Animal, que pretende blindar los derechos más mínimos de los animales domésticos: derechos a la vida, a mantener sus condiciones vitales dignas y a no ser considerados objetos. Unos mínimos que desde el sector cinegético se niegan a cumplir y presionan para que los perros usados en la caza sean excluidos de esta consideración. “Pedimos la prohibición de la caza con perros y que se apruebe con extrema urgencia la Ley de bienestar animal para que por fin todos los perros tengan sus derechos y protección, para que la ley impida la cría masiva, el abandono, la venta y explotación salvaje de estos animales y en particular los perros de caza”, explica David Rubio, portavoz de NAC. “Una ley -continúa- necesaria y ansiada por la mayoría de la sociedad española que cada vez más está en contra del maltrato animal”. Un reciente estudio de la Fundación BBVA visibiliza que la mayoría de los españoles y españolas (nueve de cada diez encuestados) cree que los animales sienten dolor, sienten miedo y tienen emociones similares a la de los humanos. Algo que evidencia un amplio respaldo en dejar de considerar ‘cosas’ a los animales y que muestra, además, un amplio rechazo a la caza deportiva (con una media de 1,7 de apoyo sobre diez).