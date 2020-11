El PSOE de Badajoz afirma que muchas ayudas a empresarios no se concederán por excesivo papeleo

Comparte en redes sociales













Los socialistas critican el complejo modelo de solicitudes que debe presentar para acceder a las ayudas

El concejal socialista, Luis Tirado, ha declarado que algunas ayudas al comercio y la hostelería de Badajoz no se concederán debido a la complejidad del papeleo que se debe presentar, “quedará mucho dinero sin dar y no será porque los autónomos, comerciantes y hosteleros no lo necesiten, será por la complejidad en la documentación a presentar”.

Asimismo, desde el PSOE de Badajoz critican la tardanza en la concesión de las ayudas para la reactivación económica y empresarial en Badajoz en comparación a otros ayuntamientos de España. Tirado, afirma que “para concurrir a las ayudas los empresarios tienen que salvar una cantidad ingente de información y documentación que muchas veces no pueden realizar ellos mismos por su carga de trabajo y que delegan en asesorías que se cobran un porcentaje superior al 10%, lo que reduce el dinero recibido”.