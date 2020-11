El PSOE de Badajoz asegura que las obras de la piscina del margen derecha están paradas

Comparte en redes sociales













Los socialistas denuncian al Ayuntamiento falta de transparencia

El PSOE de Badajoz denuncia un parón en las obras de la piscina del margen derecha de la ciudad. Desde la formación creen que el Ayuntamiento no está siendo transparentes y no reconoce que las obras están paralizadas y no ralentizadas, “los eufemismos no hacen progresar la construcción, solo sirven para engañar a la ciudadanía”.

Ricardo cabezas, portavoz del grumo municipal socialista, ha señalado que desde el Ayuntamiento “dicen que la piscina de la margen derecha no está parada, pero allí no trabaja nadie. Que son necesarias otras obras complementarias, pero allí no hay nadie para hacerlas”. El Ayuntamiento por su parte declaró que las causas de la ralentización de las obras estaban relacionadas con problemas en la red de saneamiento del pabellón deportivo que se encuentra adjunto a la piscina.