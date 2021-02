El PSOE extremeño exige al PP de Extremadura que aclare si sabía algo sobre los papeles de Bárcenas

Comparte en redes sociales













El PSOE de Extremadura ha exigido hoy que el PP regional debe explicar si sabe algo sobre los papeles de Bárcenas, justo el día en el que comienza el juicio sobre la supuesta caja B del Partido Popular en España. Según ha explicado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, “si el líder del PP, Pablo Casado, argumenta que la actual dirección popular no estaba cuando se cometieron esos supuestos delitos, exigimos a la dirección del PP de Extremadura, que sí estaba con Rajoy en ese tiempo, que explique si sabe algo o no de los papeles de Bárcenas”.

En rueda de prensa, González ha añadido que “los extremeños tenemos que enterarnos por los dirigentes regionales del PP, si saben algo o no de esa caja B, es un ejercicio de transparencia para el PP, pero también de tranquilidad de los extremeños para que no nos tengamos que entrar por los juzgados de lo que se sabe o no se sabe sobre este caso en Extremadura”.

Sobre el proceso judicial en sí, el portavoz socialista ha señalado que “si se demuestra en sede judicial lo que denuncia Bárcenas, ex tesorero del PP”, estaríamos ante “el mayor escándalo de corrupción de la historia de la democracia española”. El portavoz ha denunciado que, si todo esto es verdad, se demostraría que el “partido que ha representado a la derecha ha estado dopado desde el año 1982 y sería el mayor escándalo de corrupción conocido”.

Además, González ha denunciado la “doble moral” del PP que siempre “apuestan por bajar impuestos (aunque cuando gobiernan nunca lo hacen) y, sin embargo, han estado cobrando sobresueldos en B sin tributar ni pagar nada por ello: una doble moral intolerable”.

Por otro lado, el portavoz del PSOE de Extremadura ha enviado un mensaje de pésame a los familiares de las personas fallecidas por Covid en la región y ha deseado una pronta recuperación a los afectados por el virus. Además, ha señalado que “las medidas adoptadas están ayudando a doblegar la curva” y se ha remitido a la opinión de expertos en Salud Pública de cara a seguir flexibilizando medidas que ayuden a retomar la actividad comercial. Sobre ello, ha recordado que “el PSOE se solidariza con los sectores más afectados por la pandemia, deben saber que estamos con ellos, como, por ejemplo, con el último decreto de 60 millones de euros aprobado por la Junta de Extremadura”.

Finalmente, el PSOE ha felicitado al extremeño Manuel Gallardo, nuevo presidente de la Federación Española de Caza. Según González, “la caza es un sector muy importante para Extremadura y siempre es una buena noticia saber que un extremeño está ahora al frente de esta actividad que tanto genera en nuestra tierra”.