El PSOE tacha de falsedad la abundancia de basura de guantes y mascarillas en las calles de Badajoz

Los socialistas creen que el concejal de Limpieza, el tránsfuga de Vox, busca cualquier tontería para volver a estar en el candelero.

Para el Grupo Socialista la llamada de atención del concejal ultra no se ajusta a la verdad y no es otra cosa que un invento, una mamandurria más de este edil para parecer que trabaja.

Que las calles estén con basura de guantes y mascarillas es una exageración del concejal de Limpieza que no sabe qué hacer para estar en el candelero. Es más, sostienen los socialistas que es falsa esta alerta que ha lanzado este concejal y que desechos puntualísimos no pueden ni ser generalizados ni extrapolarse a toda la ciudad. Un concejal no puede ir por libre y causar alarma gratuita en la ciudad pues es una grave irresponsabilidad. Para el Grupo Socialista “es una mamandurria más a la que nos tiene acostumbrados cada cierto tiempo el concejal ultra expulsado de Vox”. En cualquier caso señalan desde el PSOE que este concejal no es experto en limpieza, salvo para la utilización ilegal de lejía en patios interiores de edificios. A estos residuos sobre los que “alerta” habría que considerarlos biológicos porque pueden estar potencialmente contaminados y no se debieran desechar en la basura orgánica, pero faltan certezas al respecto.

Los hosteleros saben mantener limpios sus espacios y es absurdo que se les quiera distribuir papeleras de mesa, un nuevo obsequio de la Concejalía de Limpieza tras el kit perruno. Parece ser que el Ayuntamiento ahora no contempla por el momento levantar las terrazas como ha venido haciendo en la Feria de Día de las fiestas de San Juan.

CAMPAÑA CHABACANA DE LIMPIEZA.

Quien ha dado las directrices publicitarias para la campaña de limpieza (“Si eres limpio en tu casa, sé limpio en la calle”), no tiene ni idea de publicidad. Esta campaña pasará a la historia publicitaria de España por utilizar por primera vez el condicional. Si no eres limpio en tu casa, puedes ensuciar las calles. Parece más bien la introducción a un “test sobre personalidad” de los que aparecen en algunas revistas. Y a eso se añade un lema carca: #VuelveBadajozConDecoro. No se espera ningún premio a esta campaña en el Festival Europeo de Creatividad (ADCE). Está claro que el concejal ultra hace y deshace fuera de todo sentido común, sin criterio y sin buen gusto. Y, por supuesto, sin efectividad en el objetivo que se busca.