El PSOE urge desbrozar la Alcazaba de Badajoz ante un peligro alto de incendio

Los socialistas aseguran que tanto el recinto interior como el exterior están llenos de hierba y que eliminarla debiera ser una prioridad inmediata y constante.

El Grupo Socialista afirma que la alcazaba más grande de Europa no puede tener un yacimiento sin conservar que se desbroza solo cuando las malas hierbas lo invaden todo.

Para el PSOE está claro que la Alcazaba de Badajoz no es objetivo 1 de mantenimiento para el consistorio pacense. Ahora mismo la hierba invade todo el recinto, tanto exterior como interior. Va a empezar junio y la alcazaba no puede seguir sin limpiar. El principal monumento de la ciudad debiera ser el primero de la lista donde intervenir. Ya no vale poner como justificación el confinamiento y la sucesión de lluvias y sol. La Alcazaba de Badajoz debe tener un mantenimiento constante y no solo actuaciones de urgencia cuando el asalto de malas hierbas es un hecho. Ahora mismo la alcazaba pacense puede arder como una tea.

EL YACIMIENTO SIGUE SIN CONSERVACIÓN. Para los socialistas el convenio firmado entre el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura se estaría incumpliendo. Desconocen si ya está el proyecto para conservarlo y ponerlo en valor con una buena interpretación museográfica para los turistas. Lo que sí resulta evidente es que el yacimiento, como en otras muchas ocasiones, está de nuevo repleto de hierba y que no hay prisa para limpiarlo. Es una vergüenza el estado que presenta actualmente y es el resultado de llevar nueve meses sin atenciones. Esta desafección municipal al patrimonio debe terminar, nunca más monumentos de primer orden pueden trasladar una imagen de abandono, una situación que se da ahora mismo en otros monumentos de la ciudad (baluarte de San Pedro, de la Trinidad…).

LADERAS DE LA ALCAZABA: LOS INCENDIOS COMO TRADICIÓN. Es incomprensible que no se estén desbrozando ahora mismo las laderas de la alcazaba. Hay un peligro alto de incendio que parece no preocupar al consistorio. Proverbialmente siempre se ha llegado tarde y los incendios han sido “tradición” cada año en las laderas de la alcazaba, algo que ocurre porque no se ponen los medios a tiempo. En el Grupo Socialista se preguntan por el contrato de mantenimiento de las fortificaciones, anunciado en noviembre pasado, y tan necesario en este momento para cuidar del patrimonio de la ciudad.