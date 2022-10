El siempre recordado e inmenso poeta y ser, Miguel Hernández

Comparte en redes sociales

Un 30 de Octubre de 1942, hace 112 años, nacía el poeta Miguel Hernández en el seno de una familia humilde y criado en el ambiente campesino de Orihuela. De niño fue pastor de cabras y no tuvo acceso más que a estudios muy elementales, por lo que se convirtió en un autodidacta.

Con veinticuatro años viajó a Madrid y conoció a Vicente Aleixandre y a Pablo Neruda; con este último fundó la revista Caballo Verde para la Poesía. Las ideas marxistas del poeta chileno tuvieron una gran influencia sobre el joven Miguel, que se alejó del catolicismo e inició la evolución ideológica que lo condujo a tomar posiciones de compromiso beligerante durante la Guerra Civil.

Tras el triunfo del Frente Popular colaboró con otros intelectuales en las Misiones Pedagógicas, movimiento de carácter social y cultural. En 1936 se alistó como voluntario en el ejército republicano. Durante la contienda contrajo matrimonio con Josefina Manresa, publicó diversos poemas en las revistas El Mono Azul, Hora de España y Nueva Cultura, y dio numerosos recitales en el frente. El fallecimiento de su primer hijo (1938) y el nacimiento del segundo (1939) se añadieron como motivo inspirador de su obra poética. Fue militante del PCE

Terminada la guerra regresó a Orihuela, donde fue detenido. Condenado a muerte, luego se le conmutó la pena por la de cadena perpetua. Después de pasar por varias prisiones, murió en el penal de Alicante víctima de un proceso tuberculoso: de esta forma se truncó una de las trayectorias más prometedoras de las letras españolas del siglo XX. – La República -. Ver menos

Comentarios

Laura Gordillo Guisado

Con la nana de la cebolla me han dormido muchas veces….

10 años

Javier Casado

Un grandísimo poeta del pueblo

10 años

Paco De Borja

Ver y escuchar, por ejemplo, Elegía por el Nano es ya lo más, y gracias a Shayra hoy lo volví a rememorar, uff, qué rato, gracias, Shay, sip..como siempre..

10 años

Raquel Pozas Paín

gran poeta y gran hombre¡¡¡ su recuerdo sigue vivo

10 años

Yolanda Belmonte Espinosa

Umbrío por la pena casi bruno, porque la pena tizna cuando estalla, donde yo me hallo no se halla, hombre más apenado que ninguno… Mi favorito.

9 años

Pepe Cercas

Sabes que yo tenía una foto inédita de Miguel que me regaló la sobrina y me quitaron por fiarme de la gente. Ayyy país de gañanes¡¡¡

9 años