El Sindicato Mayoritario de Policía Nacional (Jusapol) pide que se les incluya entre los grupos de riesgo por Coronavirus

A través de ‘change.org’, Jupol Madrid solicita la firma de los españoles para que puedan someterse a las pruebas del Covid-19

Jupol Madrid se incluya a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los grupos de riesgo ante el Coronavirus. Jusapol (Justicia Salarial Policial) es una asociación española, formada por agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, de todas sus escalas y categorías.​ Change.org es la mayor plataforma de peticiones del mundo. A través de esta, el Sindicato Mayoritario de Policía Nacional bajo el nombre, ha iniciado una petición dirigida a todos los españoles con el fin de que

El objetivo es conseguir 150.000 firmas y hasta el momento ya se han superado las 115 mil.

En el comunicado, uno de los miembros del sindicato ha informado sobre su situación para que se tenga en consideración entre la ciudadanía y accedan a firmar la petición:

“Soy Policía y escribo esta petición aislado en una habitación de mi casa, sin contacto con mi familia, porque tengo síntomas de COVID19. Me encuentro perfectamente pero estoy en cuarentena por prevención y porque no me hacen la prueba.

La Policía Nacional, la Guardia Civil, las Policías Autonómicas y las Policías Locales no se les ha tomado en consideración para formar el grupo de riesgo ante los contagios por COVID 19. Por eso empiezo esta petición.

Pido que los policías y cuerpos de seguridad sí seamos considerados grupo de riesgo. Realizamos una función muy necesaria, siempre, pero estos días también. Tenemos mucho contacto con la población, deberíamos hacernos las pruebas cuando, como en mi caso, tengamos síntomas. Ahora mismo somos un grupo vulnerable. Por favor, apóyanos firmando y compartiendo nuestra petición”, concluye.

La firma se puede realizar a través del siguiente enlace: change.org/PoliciasGrupoDeRiesgo