El Sindicato Veterinario denuncia el maltrato del ejecutivo regional a los facultativos de salud pública en Atención Primaria

El Sindicato Veterinario de Extremadura quiere expresar públicamente el sentir de la mayoría de los 375 facultativos de salud pública, Veterinario/as y Farmacéuticos/as de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud, » que nos vienen manifestando su decepción y rotundo rechazo ante las decisiones tomadas recientemente por el ejecutivo regional en el nuevo reglamento general de la atención primaria de salud de Extremadura, el pacto de mejora de las condiciones laborales del personal del SES y la última propuesta de armonización de retribuciones, en tanto que suponen una infravaloración de las prestaciones sanitarias que desarrollan y una devaluación de las condiciones laborales de estas categorías profesionales, a las que el SES pretende relegar en la Atención Primaria de Salud dándoles un trato totalmente DISCRIMINATORIO respecto al resto de sanitarios de los Centros de Salud, cuando gracias a nuestra labor se protege la SALUD de las personas y se AHORRA en el GASTO SANITARIO», según se señala en un comunicado.

Así, el nuevo Reglamento General de la Atención Primaria de Salud, además de dejar insuficientemente reflejadas muchas de las actividades de salud pública no clínicas, penaliza de manera particular a estos profesionales de Veterinaria y Farmacia de EAP, como, por ejemplo, con la imposición, exclusivamente a dichas categorías de la movilidad entre zonas básicas de salud, circunstancia que no se recoge para ninguna otra categoría, lo que supone además una merma de la calidad de la atención sanitaria que se presta a la población. Y se les EXCLUYE del grupo de profesionales que preferentemente pueden ocupar los puestos de Director y Subdirector del Equipo Atención Primaria, cuando estas categorías venimos ocupando y desarrollando con eficacia los puestos de Coordinador de Equipo desde el inicio de creación de estas estructuras sanitarias.

Además desde el punto de vista retributivo, con los Pactos para la mejora de las condiciones laborales en Atención Primaria , y la Propuesta de armonización retributiva recientemente aprobados por el SES, se agrava el trato discriminatorio a estas categorías sanitarias, pues no solo no se recoge ninguna de las medidas de armonización de los conceptos retributivos cuya deficiencia venían arrastrando desde su creación, sino que se les excluye de las nuevas adoptadas.

Así los Farmacéuticos/as y Veterinarios/as son las únicas categorías que no perciben el Complemento de Comunidad Autónoma y otros complementos, no tienen desarrollada la productividad fija ni variable, y su complemento específico ha sido devaluado, e incluso se les impide la HOMOLOGACIÓN de los niveles de CARRERA PROFESIONAL previamente reconocidos en otros servicios o administraciones, lo que no ocurre con el resto de categorías del SES, tanto sanitario como no sanitario, que vienen de otros servicios.

Por otro lado, tanto los Veterinarios/as como los Farmacéuticos/as vienen arrastrando un déficit MUY importante de sus plantillas, hecho que se agrava por la cicatería en el nombramiento de sustitutos ante la falta de profesionales titulares, a pesar de que en estas categorías sí hay bolsas con oferta suficiente para cubrir contrataciones temporales, y además, se les excluye de las compensaciones por el acúmulo de tareas que dicha falta de sustituciones genera, mientras que otros profesionales sí reciben una compensación.

» Y lo más paradójico es que estas decisiones del SES se están tomando después de pasar una pandemia, como la del SARS-CoV-2, durante la cual se ha puesto en evidencia que el modelo de integración de las competencias de veterinaria y farmacia de salud pública en atención primaria , es una herramienta importantísima, pues permite un abordaje inmediato y cercano en el seguimiento de contactos para frenar la cadena de contagios, además de actuar sobre las medidas de salud ambiental y comunitaria, de una manera mucho más eficaz y eficiente que otros modelos. Crisis en la que los Veterinarios y Farmacéuticos de Atención Primaria de Extremadura han realizado un trabajo ejemplar reconocido en todo el Sistema Nacional de Salud y que evidentemente ha supuesto un gran ahorro a las arcas públicas.»

» El Sindicato Veterinario ha venido utilizando hasta estos momentos todos los mecanismos de negociación pacífica para poner en evidencia todas esas decisiones injustas y discriminatorias abogando por su corrección, mesa sectorial de sanidad, diversas reuniones con Equipo Directivo del SES, con el Vicepresidente Segundo y Consejero de Sanidad, y dando traslado escrito al Presidente de la Junta de Extremadura, pero todo ello ha resultado infructuoso, por lo que a partir de estos momentos impulsaremos cualquier otro tipo de medidas, incluida la vía judicial, pues no es aceptable que el SES abuse de esta manera de estos colectivos por el hecho de que seamos categorías sanitarias minoritarias.

«Y ante ello seguiremos peleando para se pongan en el lugar que merecen las p restaciones de protección, prevención y promoción de la salud pública y los profesionales veterinari@s y farmacéutic@ s que las desarrollamos día a día, en consonancia con la Ley General de Sanidad, que establece que los medios y actuaciones del Sistema Sanitario Público deben estar orientadas prioritariamente a la prevención y protección de la salud, mandato que parece que algunos olvidan.»

SINDICATO VETERINARIO