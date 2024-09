El TSJEx evalúa la nulidad del juicio por el asesinato de Manuela Chavero tras el recurso de la defensa

Cáceres, 10 de septiembre de 2024.- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha celebrado este martes una vista para decidir sobre el recurso de apelación presentado contra la sentencia que condenó a Eugenio Delgado a prisión permanente revisable por la violación y asesinato de Manuela Chavero.

La sentencia, emitida por la Audiencia Provincial de Badajoz en mayo, fue recurrida por la defensa del acusado, que argumenta once motivos para solicitar la nulidad del procedimiento judicial. Entre las razones expuestas se encuentran cuestiones procesales relacionadas con la valoración e interpretación de las pruebas y el uso de pruebas indiciarias. El abogado defensor, José Antonio Carrasco, ha solicitado la repetición del juicio y la revocación de la pena, mientras que la fiscalía y las acusaciones particulares y popular han pedido la desestimación del recurso.

Durante la vista, celebrada en la sede del Alto Tribunal extremeño en Cáceres, estuvo presente el condenado, así como la hermana de la víctima, Emilia Chavero. Emilia expresó su agotamiento por el prolongado proceso judicial y solicitó que se mantenga la condena para que la familia pueda encontrar algo de paz. “Todavía no me he recuperado del juicio, de ese juicio que escuché tantas cosas tan crueles y tan malas, cuando me encuentro aquí otra vez porque han recurrido”, declaró Emilia Chavero. “Que nos deje ya por lo menos con nuestra pena, porque la pena la vamos a tener siempre aquí, pero por lo menos tranquilos, que son ya ocho años y medio que ya está bien de hacerle daño a la familia”, añadió.

En declaraciones a los medios antes de comenzar la vista, Emilia Chavero defendió la transparencia del juicio y la culpabilidad de Eugenio Delgado, a quien calificó como “un monstruo”. “No me apetece nada ver a ese monstruo, porque lo que le ha hecho a mi hermana no tiene perdón de nada”, recalcó, mientras confiaba en que se desestime el recurso y temía que el asunto pudiera llegar al Tribunal Supremo si el fallo no es favorable a la defensa.

El abogado defensor, José Antonio Carrasco, expuso durante la vista los argumentos del recurso, destacando que la indefensión de Eugenio Delgado se produjo, entre otros motivos, porque su primer abogado no estaba colegiado. “Si este señor fue sometido al primer interrogatorio como detenido por una persona que no tenía la cualidad de abogado, es una nulidad total y absoluta”, subrayó Carrasco. Además, la defensa solicitó una serie de pruebas en el juicio que no fueron admitidas, como la ratificación del informe pericial médico presentado por la acusación, en el que uno de los autores renunció al mismo.

La decisión del TSJEx podría ser apelada ante el Tribunal Supremo si no es favorable a los intereses de la defensa.