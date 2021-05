Elecciones madrileñas

Comparte en redes sociales













Me senté a escuchar a Gabilondo la noche electoral de Madrid, cuando ya los resultados

apuntaban la tremenda y clara derrota del PSOE, y la no efectividad de una estrategia que, bien a

las claras, no había dado los frutos pretendidos. Recordé al Gabilondo de los aforismos

luminosos, al maestro de la ética y la educación, al hombre sosegado y prudente y me apené. No

podía verle la cara ni su expresión corporal, pues yo escuchaba la retransmisión por la radio, pero

la voz sonaba triste, decaída y rota y pude intuir el por qué de este fracaso de un partido

centenario, enfocado hoy en su candidato a la Asamblea de Madrid, adelantado por una fuerza

política, una escisión de Podemos, partidos ambos de nuevo cuño, surgidos hace cinco o seis

años. Gabilondo hablaba con extrañeza de lo ocurrido, con algo parecido al estupor, y en esa no

comprensión de las posibles variables que han intervenido en el proceso y sus resultados, creo

que está la causa de una derrota, no por previsible menos importante, para el PSM y por ende

para el PSOE nacional, se enmascare como se quiera enmascarar.

Hace tiempo que la izquierda ha dejado de ser generalista en su práctica diaria para convertirse

en una fuerza que defiende, al menos en el discurso, causas específicas obviando lo general. La

sociedad, avanzando, avista nuevas soluciones para determinados problemas, dándoles

visibilidad y ello ha llevado, algunas veces, a un cierto olvido de los intereses generales por creer

que ya están suficientemente salvaguardados y no es preciso luchar por ellos. Se pelea, por

ejemplo, por las reclamaciones femeninas, sin concordarlas dentro de un esquema general de

defensa de los derechos de todos. O por los derechos asistenciales y educativos de grupos con

características específicas en vez de buscar las ramificaciones dentro de un plan global

completo. Sucede así, porque vivimos en unos momentos tan mediáticos, tan del instante

presente que la avalancha de información sobre cualquier cuestión específica se vuelve

urgentísima si la toma como suya un medio de comunicación conocido.

España es fundamentalmente un país de clases medias. Clases medias empobrecidas, si, pero

así autodenominadas por quienes hoy creen conformarlas dada su forma de entender la vida, en

los núcleos urbanos y si me apuran hasta en los rurales, a un tiro de piedra de los primeros en

cuanto que se dispone de un medio de locomoción. Sin hablar de la conexión a Internet,

afortunadamente tan extendida, que nos ha vuelto individuos todos de un mundo global. Las

condiciones de vida propias de un estado de bienestar así lo han logrado y hoy nadie se

considera obrero, aunque lo sea. El universitario que trabaja de repartidor de pizzas no se tiene

por tal, ni el oficinista que hace horas a destajo, ni el dependiente de un comercio, ni el repartidor

de butano, por poner solo algunos ejemplos… Pues entonces ¿a que ton un partido que trabajó

tanto por la sociedad del bienestar sigue hablando para los obreros cuando sociológicamente no

existen? ¿A que ton el partido de la mejora de las condiciones laborales sigue cifrando todo en

planes de las subvenciones cuando cualquier persona medianamente formada a lo que aspira es

a trabajar con una cierta dignidad y no a recibir pequeñas o grandes ayudas por estar en el paro?

Las medidas tomadas durante la pandemia han ido directamente hacia ese inmenso porcentaje

de ciudadanos y ciudadanas que han visto peligrar o perderse sus puestos de trabajo y los de

sus familias, que han sufrido en sus carnes la lentitud de la administración para contestar a sus

reclamaciones, que han tenido que seguir pagando rentas, luz y agua, gasolina…No entro a

valorar si se pudo hacer o no de otra forma, pero lo cierto y verdad es que un año y pico después

de la llegada del virus, el cansancio y el desánimo se han adueñado de las tertulias, de las calles

e incluso de las instituciones, en un número de casos para nada baladí.

Siempre se ha dicho que un gobierno cualquiera, o una oposición, deben hacerse cargo del sentir

de sus convecinos para que éstos crean en ellos y piensen que los van a ayudar. Que deben

adelantarse a sus preocupaciones. Gabilondo ha recibido el pago que sin duda correspondía a

otros, frente a los cuales tampoco ha sabido alzarse y pelear para defenderlos. El olfato general

del pueblo así parece haberlo entendido. Y Ayuso, mientras los entendidos se dedicaron a

menospreciarla, lo ha aprovechado con inteligencia política. Aunque alguien -tal como, en época

romana, se hacía con los encumbrados- debiera recordarle que también “es mortal”. Y que “todo

lo que sube baja”.