Electrocash entrega 10.000 litros de leche al Banco de Alimentos de Cáceres

La firma extremeña de electrodomésticos, Electrocash, con su director gerente Paco Piñero ha entregado10.000 litros de leche al Banco de Alimentos de la ciudad y provincia.

Este gesto solidario se ha producido como consecuencia de la actual escasez de leche que hay no solo en lo que respecta al Banco de Alimentos de Cáceres sino a nivel de España y Europa desde hace varios meses, una situación precaria que afecta, sin duda, a las personas más necesitadas y vulnerables de la sociedad.

El presidente del Banco de Alimentos cacereño Juan Carlos Fernández Rincón, junto a miembros de su Junta Directiva han recibido en su sede cacereña a Paco Piñero para recibir la entrega de los 10.000 litros de leche y ha indicado al respecto que : «Con esta entrega se palía en parte la situación de escasez de tan necesario alimento “.

Al respecto de dicha entrega, Paco Piñero ha señalado que » Me he sentido impresionado por la labor solidaria y altruista del Banco de Alimentos de Cáceres que tanto hace por los colectivos, asociaciones y familias necesitadas. Me ha llegado al corazón y por ello desde Electrocash hemos decidido donar la leche necesaria para paliar la escasez existente en estos momentos y ayudar a tantas familias que recurren a este colectivo a través de distintas asociaciones o por propia iniciativa “.