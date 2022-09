En el pleno de la Asamblea de Extremadura que se está desarrollando este jueves en Mérida, l presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado » la mayor bajada de tasas y precios públicos que se «haya hecho nunca» en la región y que se incluirán en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2023.»

Así lo ha indicado vara en respuesta En respuesta al Grupo Parlamentario Popular, con el matiz de que » esta bajada no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de España y no tocan los impuestos que financian los servicios públicos esenciales».

