Eso que tú me das, última charla de Pau Donés, antes de morir, con Jordi ëvole

Pau Donés nos guardaba una sorpresa. Una última charla hasta ahora nunca vista. Un último deseo que le pidió a Jordi Évole y éste se lo concede de manera póstuma. Hablamos de Eso que tú me das, un documental dirigido por el periodista que verá la luz en unas semanas.

El pasado 9 de junio, el mundo de la música y millones de fans lloraron el fallecimiento de Pau Donés, el compositor, guitarrista y vocalista de Jarabe de Palo que nos dejaba a los 53 años tras una larga y dura lucha contra el cáncer de colon. El barcelonés, que nunca ocultó la enfermedad que padecía desde hacía 5 años –e incluso trató de aprovecharla para dar visibilidad y ánimo a quienes la sufren–, había sufrido una última y letal recaída, que le retiró de los escenarios en enero de 2019.

Pero antes de fallecer, Pau tuvo un último gesto de su conocida generosidad: conceder una entrevista final al periodista Jordi Évole, invitando al productor y conductor de Salvados a hacer lo que quisiera con el material grabado durante esa larga charla que ambos mantuvieron cuando le quedaba poco tiempo de vida.

Esa misma charla se ha convertido en un documental con guion de Màrius Sánchez y Silvia Merino, y dirección firmada por el propio Évole. Es decir, que el periodista no solo se ha mantenido fiel a aquella promesa que le hizo a Donés, sino que ha querido honrarla dándole el formato y la exposición pública que merece.

Y es que solo 20 días antes de morir, Donés llamó por teléfono a Évole para expresarle su deseo de charlar con el periodista antes de que su vida se apagase para siempre. Así lo ha revelado el propio Évole en un tuit que a fecha de hoy ya roza los 35,000 me gusta:

Esta producción de Atresmedia y Producciones del Barrio (la empresa de Évole) llevará por título Eso que tú me das. Última charla con Pau Donés, y se trata del segundo largometraje dirigido por el presentador de Salvados después de Astral (2016), un documental dedicado a un barco que realiza misiones de rescate. Será presentado en la 23ª edición del Festival de Málaga, que tendrá lugar en la ciudad andaluza entre el 21 y el 30 de agosto. Se proyectará el miércoles 26 de agosto y promete ser uno de los eventos principales del certamen, sobre todo por la conmovedora historia que tiene detrás.

Tal y como describe la web del festival, Eso que tú me das es “un documento único de una persona que supo vivir y morir apreciando la vida en su totalidad, de alguien que, llegado el momento de la verdad, no quiso irse sin dejarnos a todos el testimonio de su agradecimiento”. Todo un homenaje al cantante de Jarabe de Palo que ha dejado un último testimonio de su lucha, su mensaje y su vida en una pieza audiovisual que, sin siquiera haberla visto, ya se antoja imprescindible.

La película mostrará lo más íntimo de la lucha de Donés contra el cáncer desde 2015, y no cabe duda de que su personalísimo testimonio tocará la fibra sensible del público en general y, en particular, de quienes tienen cerca la terrible enfermedad.

En cuanto a su título, la intención es clara: homenajear a ese último tema que nos regaló Donés, “Eso que tú me das”, en cuyo videoclip (lanzado a finales del pasado mes de mayo) podíamos ver a su hija de 16 años bailando con el rostro tapado por una máscara, mientras el músico cantaba: “eres lo mejor que me ha dado la vida”.

Y es que no podemos olvidar que en 2018 Donés anunció su retirada de los escenarios precisamente para pasar sus últimos años de vida en compañía de su hija. “Me voy, no quiero perderme la adolescencia de mi hija”, declaró antes de viajar junto a ella a California.

“Eres lo mejor que me ha dado la vida”, cantaba el autor de temas tan exitosos como “La flaca”, “Depende” o “Bonito”. Y nosotros respondemos: “la vida era mejor contigo, Pau”.