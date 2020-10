Estaciones de Carga y Concentradores (HUB) USB

Comparte en redes sociales













Si tienes una gran cantidad de dispositivos en casa, cargar todo cada día se te puede ir de las manos rápidamente… Puede ser que termines con cables enredados, discusiones sobre quién ha estado acaparando todas las tomas de corriente, y peor aún, dispositivos que permanecen sin batería porque alguien los desenchufó. Sólo hay una manera de acabar con esto, y no es tirar tus aparatos por la ventana… Lo que necesitas es una estación de carga o un concentrador (HUB) USB.

Hay estaciones de carga y concentradores (HUB) de todas las formas y tamaños. La mayoría de ellos, parecen una mini regleta de alimentación o batería con múltiples puertos de carga USB,  y otros toman la forma de atractivos docks, unidades de almacenamiento u organizadores de dispositivos. He incluido la opción que se adaptar a diferentes necesidades y especificaciones de carga del dispositivo, por lo que si tienes un iPhone y un Apple Watch, un teléfono Android de carga rápida, o un teléfono Android USB-C, no te preocupes, la estación de carga que recomiendo a continuación cubre todas las necesidades.

Con más de diez años de experiencia vendiendo dispositivos móviles y accesorios, he utilizado un montón de diferentes soluciones de carga para cargar todos los gadgets que aterrizan en mi escritorio. Algunos son mejores que otros… pero esta es la mejore estación de carga para diferentes aparatos. Además de la experiencia personal, esta selección se basa en opiniones de expertos y compradores en toda la web.

Antes de entrar en materia, vale la pena considerar la posibilidad de adquirir cables de carga cortos para reducir el enredo de cables alrededor de la estación de carga que elijas. Si tus dispositivos son Apple, asegúrate de que siempre vayan con certificación MFi, como este cable Anker Powerline Lightning. Para dispositivos con puertos USB-C, ten en cuenta los cables trenzados de carga rápida de Aukey. Hay un montón de otras opciones por ahí, pero ten cuidado de comprobar las revisiones y velocidades de carga máximas antes de comprar alguno. ¡Al lío!

La mejor estación de carga del 2020: Satechi 7-Port USB Charging Station Dock

El Satechi 7-Port USB Charging Station Dock, carga hasta siete dispositivos a la vez y los mantiene colocados mientras lo hace

Cualquiera que viva en un hogar lleno de gente o con muchos dispositivos electrónicos que requieran cargarse a diario, necesita una estación de carga con una gran cantidad de puertos, y el Satechi 7-Port USB Charging Station Dock se ajusta perfectamente a esta necesidad.

Esta estación de carga ha sido mi mejor opción durante un tiempo, pero Satechi ha lanzado una versión actualizada con dos puertos USB-C, que es la que, en estos momentos recomiendo.

Dispone de dos puertos USB-C 5V/3A, dos puertos USB-A 5V/2.4A y tres puertos USB-A que se cargan al 1A estándar. Cada puerto tiene protección contra sobrecalentamiento, por lo que no tienes que preocuparte de que tu dispositivo se fría con alguna subida de tensión.

Los cables no están incluidos, contrariamente a lo que ves en las imágenes del producto en Amazon, por lo que tienes que comprar tus propios cables. Recomendamos comprar cables cortos de 6 o 4 pulgadas, para que no tengas que enredar el exceso de cable. Deberías obtener cables certificados por Apple MFI y cables USB- C y micro USB seguros (<, haga clic en los enlaces para obtener los mejores). Si ya tiene cables y son largos, puede utilizar las correas de Velcro que Satechi incluye con la estación de carga para su correcta colocación.

La estación de carga en sí es robusta y simple. Tiene siete ranuras con almohadillas de silicona anti-arañazos que mantienen tus dispositivos en posición vertical mientras se cargan. La estación de carga de Satechi mide solo 7,5 x 5,5 pulgadas, por lo que no debería ocupar demasiado espacio en tu escritorio, estantería o encimera. Para usarlo, simplemente conecta el extremo USB de los cables en el lado de la estación de carga, configura el dispositivo de lado con el puerto de carga mirando al cable y conéctalo para cargarlo. Es una solución brillante y sencilla que evita cables enredados y tomas de corriente obstruidas. La estación de carga se conecta directamente a la pared, ocupando sólo una toma de corriente para cargar hasta siete dispositivos a la vez.

Ventajas: Carga siete dispositivos a la vez, mantiene los dispositivos en orden

Desventajas: Diseño básico, cables no incluidos