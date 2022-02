Este martes 8 de febrero, Los Técnicos Superiores Sanitarios comienzan las movilizaciones

Comparte en redes sociales













Reivindican la actualización a Grado Universitario de las titulaciones de Técnico Superior en Laboratorio Clínico y Biomédico y de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico por un lado, y de las titulaciones de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Radioterapia y Dosimetría por otro lado.

Instamos al Ejecutivo a tomar esta medida con urgencia ya que es una reclamación justa y que va en concordancia con lo estipulado en el Espacio Europeo de Educación Superior

Las organizaciones pertenecientes a la COMISIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA A GRADO UNIVERSITARIO DE LAS TITULACIONES DE TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO Y DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITODIAGNÓSTICO y LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO UNIVERSITARIO EN IMAGEN MÉDICA Y RADIOTERAPIA han tomado la determinación de seguir insistiendo en sus reivindicaciones ante los Ministerios de Sanidad y Educación, así como a los partidos políticos con representación parlamentaria en las comisiones de estas áreas.

La primera de las movilizaciones previstas será este martes 8 de febrero. Los Técnicos Superiores Sanitarios están llamados a concentrarse a las puertas de sus centros sanitarios a partir de las 12:00 (a las 11:00 en Canarias) y delante de la sede del Senado en Madrid.

Esto será solo el arranque de un calendario de protestas que llevará a una nueva concentración a las puertas de centros sanitarios el 23 de febrero, a una concentración en las puertas del Ministerio de Sanidad e inmediaciones del Congreso de los Diputados el 4 de marzo, para concluir el sábado 5 de marzo con una manifestación en Madrid con recorrido desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Sanidad.

Las Comisiones Unitarias de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) convocan a todos los profesionales del país de estos colectivos a movilizarse reivindicando la creación de un “marco de diálogo institucional transparente”, ahora inexistente, que atienda sus demandas. España es el único caso de segregación de los títulos académicos provocando devaluación profesional con respecto a los homólogos europeos e impidiendo el reconocimiento automático de sus cualificaciones. Proponen una enmienda en el Senado a la nueva Ley de Formación Profesional solicitando la suspensión transitoria en su aplicación en atención al carácter de profesiones sanitarias reguladas. (Se adjunta a la presente nota de prensa).

Se solicita la creación de una Comisión Interministerial, formada por los responsables de los Ministerios de Sanidad, Educación y Universidades, que debata y resuelva la situación de la falta de reconocimiento automático de las cualificaciones de los Técnicos Superiores Sanitarios en el Espacio Europeo de Educación Superior y que posibilite un nivel de desarrollo profesional compatible con el de sus homólogos europeos como ocurre con el resto de profesiones sanitarias de formación superior.

La realidad es que el Ministerio de Sanidad, responsable consciente de la situación de este colectivo profesional, no aborda la cuestión y no aporta ninguna solución. El Partido Socialista en 2018, cuando gobernaba el Partido Popular, presentó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados, aprobada por unanimidad, que instaba al Ministerio de Sanidad de Dolors Monserrat a solucionar esta misma situación. El Gobierno actual no solo reniega ahora de aquella propuesta, tan bien publicitada y rentabilizada en su momento por los promotores, sino que incluso renuncia a explorar la posición de los Ministerios de Educación y Universidades. “El Gobierno es incapaz de hablar con el Gobierno”. De ahí que esta propuesta de enmienda pretenda poner el foco en esta clamorosa carencia. Prueba de esta situación es que, ante el silencio del Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación tramita esta Ley de Formación Profesional obviando la condición de profesiones sanitarias reguladas y aplicando el rodillo de un sistema general que no satisface las necesidades de estas profesiones y sigue perjudicando la calidad de la formación.

Este primer paquete de medidas aprobado por la Comisión Unitaria de Organizaciones TSS está encaminado, por ahora, a la creación de espacios de diálogo transparentes que encaucen la situación. De no encontrar permeabilidad en las Administraciones no se descartan nuevas convocatorias con un perfil más incisivo.