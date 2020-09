Extremadura da un paso adelante en el apoyo de la venta directa del producto agrario

La venta directa desde las fincas y en los pueblos es un sistema de comercialización tradicional que facilita que las explotaciones agrarias aumenten y diversifiquen sus ingresos permitiendo así la viabilidad económica en las pequeñas fincas así como su multifuncionalidad. La eliminación de intermediarios entre producción y consumo permite, de un lado, que las personas agricultoras y ganaderas reciban un precio más justo por su trabajo y, de otro lado, que las personas consumidoras accedan a productos más frescos y de calidad, procedentes de variedades y razas locales, que no suelen llegar a la gran distribución, en una relación de apoyo económico a quienes habitan en nuestra región.

Ecologistas en Acción de Extremadura quiere felicitar a la Consejería de Agricultura por apoyar al sector agrario y dar cobertura legal a una realidad con un gran arraigo en Extremadura, como es la venta directa de productos primarios. Creemos que la viabilidad de las pequeñas explotaciones tiene múltiples beneficios para el medio ambiente al facilitar el mantenimiento de la población en el medio rural, al garantizar un paisaje en mosaico que favorece la biodiversidad y la mejor gestión del territorio frente a los incendios y al ser fundamentales para el mantenimiento de las variedades y las razas ganaderas autóctonas. La venta directa, según el decreto, podrá hacerse en las explotaciones agrarias, en los mercados locales o en tiendas, restaurantes o comedores de la región y en él se regula la venta de 18 grupos de alimentos y cantidades, que oscilan entre 30 y 30.000 Kg según el grupo.

Debido a la importancia de este decreto para la economía local y de las pequeñas explotaciones, en un momento delicado para la supervivencia de muchas de ellas, la asociación pide a la Consejería de Agricultura que no demore su aprobación, como ocurrió con anteriores proyectos de decretos sobre el mismo asunto que nunca llegaron a ver la luz. También la conmina a dar pasos más ambiciosos en este sentido incluyendo una mayor diversidad y cantidad de productos, así como algunos de primera transformación. Además, quiere señalar que el decreto no se ha elaborado con una participación suficiente del sector afectado, de manera que algunas de las demandas más habituales, tales como la necesidad de simplicidad burocrática, no han sido tenidas en cuenta.

Anima también a las instituciones de las que depende la compra de alimentos para instalaciones públicas (tales como centros escolares, residencias de ancianos, hospitales, etc.) a comprar alimentos de las producciones agroecológicas de la región, garantizando así que el dinero público se reinvierte en la sostenibilidad económica del territorio y de la gente que nos alimenta, a la par que nuestros sectores de población menor, anciana y enferma reciben alimentos de calidad y con una baja huella ecológica.

Por último, Ecologistas en Acción de Extremadura pide a la Consejería de Agricultura y a los gobiernos municipales que implementen medidas dirigidas a fomentar y proteger los mercados locales, pues son estos los medios más eficaces para facilitar la venta directa de los productos de la zona y ecológicos.