EXTREMADURA EN LA CUMBRE HISPANO – PORTUGUESA DE TRUJILLO

Hace unos días se ha celebrado en Trujillo la XXXII cumbre hispano – portuguesa en versión española, luso – española para los portugueses. Se trata de una reunión de alto nivel que congrega a los presidentes de gobierno de ambos países en esta ocasión Pedro Sánchez y António Costa, y a los titulares de diferentes departamentos ministeriales de las administraciones española y portuguesa.

Como acuerdo más importante de la misma se ha complementado el Tratado de Amistad y Cooperación que suscribiera en 1977 en nombre de España el presidente Adolfo Suárez, para adaptarlo a las nuevas circunstancias.

Para Extremadura, esta cumbre era una ocasión de oro para introducir en los acuerdos bilaterales que se toman alguna actuación relevante que afecte a la región.

Los acuerdos tomados más importantes que afectan a Extremadura positivamente se han referido al estatuto del trabajador transfronterizo y a temas de energías renovables, baterías y coches eléctricos con especial relevancia del Centro Nacional de Investigación y Almacenamiento de Energía de Cáceres que tiene prevista una inversión de 70 Millones de euros que ya estaba comprometida por el gobierno de España.

Entre los acuerdos sobre infraestructuras se ha firmado un Memorándum de entendimiento en la materia y se recogen algunos acuerdos que transcribo de la información facilitada por la Moncloa:

“A título de ejemplo, los ministros han compartido que ya está en redacción el estudio informativo del proyecto de la salida Sur de Vigo, que en este trimestre se pondrá en servicio el tramo de carretera que conecta Fuentes de Oñoro y Vilar Formoso, que el avance de las actuaciones ferroviarias en el eje Lisboa – Madrid permitirá una disminución del tiempo de recorrido del 40% a corto plazo o que en junio terminaron las obras de rehabilitación del Puente Internacional sobre el Río Guadiana entre Ayamonte y Vila Real de Santo Antonio.

Además, han adoptado dos acuerdos que recogen el compromiso de ambos países con el objetivo de conseguir una mayor sostenibilidad y digitalización del transporte.”

De su lectura deduzco algunas consecuencias que no son nada favorables para Extremadura.

La primera es que el AVE Madrid – Lisboa no pasará por Extremadura. Puede afirmarse esto porque lo que se está construyendo entre Plasencia y Badajoz no puede calificarse de un AVE como puedan ser las líneas Madrid – Sevilla o Madrid – Barcelona que es lo que habría que exigir a un AVE que una las dos capitales ibéricas. Este tren que tanto tiempo está costando construir en Extremadura no será el AVE Madrid – Lisboa. Será otra cosa. El tramo en construcción entra Badajoz y la capital del Jerte no está dotado del ancho internacional, ni siquiera está hoy día duplicado entre Montijo y Badajoz. Así que como nos temíamos el AVE de verdad trascurrirá con alta probabilidad por Salamanca y ya en Portugal se bifurcará en dos ramales uno a Oporto y otro a Lisboa.

Aquí en Extremadura se sigue distrayendo al personal por parte de unos y otros sobre si lo que se está construyendo es AVE, AVE, pero menos, tren de altas prestaciones o tren digno y mareando la perdiz con fechas y más fechas, que nunca se cumplen. Para al final, allá por 2030 en que parece que llegará a Madrid, dotarnos de un tren que indiscutiblemente será mejor que la desgracia de la que disfrutamos, faltaría más, pero no será el AVE entre Madrid y Lisboa.

Manifestaciones del presidente portugués Antonio Costa sobre la construcción para mercancías y pasajeros del tramo entre Évora y Badajoz parecen corroborar lo anterior. El primer ministro portugués habla de alta velocidad (250 km/h máximo) pero no del AVE que todos conocemos en España. Con lo cual se refuerza la tesis de que el AVE entre Madrid y Lisboa que sólo tiene justificación con la unión de ambas capitales europeas no circulará por Extremadura. A Portugal por ahora le interesa más reforzar el transporte de mercancías hasta el puerto de Sines.

Otra cuestión preocupante es que en el Memorándum no se dice nada concreto sobre la continuidad de la autovía autonómica EX – A1, desde Moraleja Oeste hasta la frontera portuguesa en Monfortinho y su enlace desde allí por autovía, con la A – 23 lusa en Castelo Branco. Solamente en el apartado 42 del documento de declaración conjunta de la cumbre, se hace una referencia muy difusa a esta iniciativa.

Esta autovía nace de la A5 en Navalmoral de la Mata, y es fundamental para el norte de Extremadura, ya que une las cuatro ciudades de más población (Navalmoral, Plasencia, en donde enlaza y cruza con la A66 Vía de la Plata, Coria y Moraleja). Es una infraestructura que completada hasta la A 23 portuguesa favorecería a muchos sectores como la agricultura y la ganadería, la industria agroalimentaria, nuevas industrias que puedan instalarse relacionadas con las nuevas tecnologías y el turismo, siendo el trayecto más corto por carretera entre Madrid y Lisboa. Aspecto muy importante porque conllevaría una sensible disminución de emisiones de CO2 en unos tiempos en que hay que buscar fórmulas que mitiguen el cambio climático. Asimismo, traería consigo un importante ahorro de combustible y de tiempo para quienes opten por utilizar esta vía.

Concluyo en que una vez más Extremadura no ha salido nada bien parada de esta cumbre hispano – portuguesa en materia de infraestructuras de transporte. Otra oportunidad perdida. Y van….