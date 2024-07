Extremadura por la Sanidad Pública denuncia la propuesta de retirada de los conductores de ambulancias de los centros de salud

La plataforma Extremadura por la Sanidad Pública ha expresado su rechazo a la propuesta de la empresa Ambuvital de retirar a los técnicos del transporte sanitario de los centros de salud. En una nota de prensa, la plataforma critica que “la Junta vaya a permitir esta aberración que supondría poner en peligro vidas humanas”.

Según la plataforma, hasta 2022, el pliego de la Junta con las empresas del sector reconocía expresamente que el técnico de ambulancia permaneciera dentro de los centros de salud, lo que agilizaba la intervención del equipo sanitario en caso necesario. Sin embargo, advierten que en el pliego siguiente se empezó a permitir una demora de 10 minutos en la asistencia, y en el actual pliego, se permite una demora de 15 minutos, lo que supone una pérdida de calidad asistencial.

“Este cambio en la inmediatez a la que el equipo sanitario puede acudir a una intervención es la que aprovecha Ambuvital para mermar aún más las condiciones laborales de sus trabajadores y poder seguir enriqueciéndose a costa de la salud de los extremeños”, alertan desde la plataforma.

La plataforma denuncia que el hecho de que el técnico no esté en las instalaciones donde está el equipo sanitario supone que, al estar en su domicilio, tiene 15 minutos para llegar una vez que reciba una llamada. Además, muchos trabajadores que hoy prestan servicio en centros de salud ya no podrían hacerlo porque tendrían que alquilar una vivienda o podrían ser despedidos si no aceptan el cambio de condiciones.

Extremadura por la Sanidad Pública reivindica que los técnicos de ambulancia, aunque no sean parte del personal del SES, sí son parte del equipo de atención al enfermo, ya que son los que movilizan al paciente en un domicilio para que el médico o el enfermero hagan su valoración. En caso necesario, cuando llega un caso grave al centro de salud, están dispuestos a ser uno más del equipo, que en muchos centros solo está compuesto por el médico, el enfermero y el técnico de ambulancias.

Por ello, critican que al quitar la figura del técnico de ambulancia del centro de salud, se quita calidad asistencial a los extremeños, tanto por la pérdida de tiempo que supone la disponibilidad de 15 minutos para montarse en la ambulancia, como cuando llega un caso grave al centro y solo hay cuatro manos para atender.

“Este paso nos parece un primer paso para ir mermando cada vez más nuestro deteriorado sistema de salud: primero sacamos al técnico fuera del centro aumentando el tiempo para llegar al paciente en 15 minutos más desde que recibe un aviso (sabemos que en caso de parada cardiaca el cerebro muere en menos de ese tiempo)”, se preguntan si el siguiente paso será quitar la ambulancia.

Extremadura por la Sanidad Pública denuncia que poco a poco se están quitando los recursos, se quitan médicos porque no hay suficientes, se obliga a desplazarse para cualquier prueba en muchos casos a más de 50 kilómetros de la población de origen, y ahora se va a permitir que si el paciente no puede moverse del domicilio esté condenado a esperar 15 minutos que pueden suponer la diferencia entre la vida y la muerte.

Con respecto a esta decisión, la plataforma afirma que Ambuvital dice no poder seguir manteniendo a los trabajadores como están por culpa de una sentencia de 2022 que establece un máximo de 1800 horas anuales de trabajo. Sin embargo, la empresa creó un sistema de acuerdos con algunos trabajadores para que aceptaran seguir trabajando las mismas horas (hasta 3200) sin que a la empresa le supusiera mucho gasto y el trabajador cobrara lo suficiente para no denunciar esta irregularidad.

La plataforma señala que han empezado a llegar las sanciones de Inspección de Trabajo y Ambuvital pretende cambiar las condiciones de trabajo de los técnicos en los centros de salud para que estas sanciones las sufraguen los extremeños, poniendo en jaque al Servicio Extremeño de Salud. Además, recuerdan que hace dos años la Junta ya incrementó el presupuesto del transporte sanitario a Ambuvital por las pérdidas originadas por el COVID, cuando los técnicos no disponían de material en muchos casos para protegerse y fueron de los primeros en contagiarse.

Por todo ello, critican al SES y a la Junta señalando que quitar estos vehículos en los centros de salud supone dejar desatendida y desamparada a una gran parte de la población extremeña y se preguntan si el siguiente paso será poner las guardias no presenciales en los coches asistenciales de Soporte Vital Básico y Unidades Medicalizadas de Emergencias (conocidas como las del 112).