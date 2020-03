EXTREMÚSIKA añade la música electrónica a su cartel

El festival EXTREMÚSIKA añade a su amplia lista de géneros musicales la música electrónica confirmando la asistencia de los artistas: FATIMA HAJJI, CUARTERO, DENNIS CRUZ, BIZZA, SACRED LINES y NANDO RODRIGUEZ.

EXTREMÚSIKA innova y, si hace tan solo unos días arrasó en sus primeros avances vendiendo 13.000 abonos en su oferta inicial de salida, ahora vuelve a las andadas añadiendo un elenco de música electrónica encabezado por una de nuestras grandes DJs y productoras femeninas como es FÁTIMA HAJJI, que brillará con su techno, transmitido con fuerza.

A ella se une el DJ y productor DENNIS CRUZ, un artista que establece tendencias y es elogiado por la prensa y la industria musical. Cuenta con múltiples apariciones en BPM y ADE, además de figurar en actuaciones en clubes de mucho prestigio.

Un nuevo talento que formará parte del festival es CUARTERO. El malagueño ha ido construyendo un estilo único a base de experimentar con la música. Además, durante el último año sus lanzamientos lo han convertido en uno de los productores del momento.

El techno extremeño no queda de lado en este festival con los artistas: SACRED LINES, BIZZA y Dj NANDO RODRIGUEZ completando este primer elenco para el festival que no dejará indiferente.

Los artistas confirmados hasta la fecha son: LA POLLA RECORDS, KASE.O, MALA RODRIGUEZ, MACACO, SFDK, NATOS y WAOR, NACH, BAD GYAL, LOLA INDIGO, EL CANIJO DE JEREZ, REINCIDENTES, EL KANKA, GREEN VALLEY y un largo etc.

No te pierdas este festival que se desarrollará los días 9, 10 y 11 de octubre en el Recinto Hípico de Cáceres. Si aún no tienes tu entrada puedes conseguirla en la página oficial: https://www.extremusika.es/ y no te pierdas las próximas confirmaciones de artistas que están llenando aforos