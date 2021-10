Fallece el sin par César García, toda una vida dedicada a Cáceres

Comparte en redes sociales













La noticia del fallecimiento de César García González – Cáceres, 20 de noviembre de 1949 – ha causado una honda y sentida impresión en toda la ciudad de Cáceres. A medida que ha ido conociéndose – 16,05 de la tarde de este lunes 18 de octubre de 2021- los teléfonos, los whatsaps, las redes sociales, la propia calle, se han inundado de la luctuosa información, doliendo a los cientos, miles, de cacereños que conocían a este ciudadano ejemplar, que dio toda una vida por el lugar donde nació desde diversos ámbitos vitales y profesionales, siempre con una entrega y un trabajo encomiables pero sobre todo por su acrisolada vocación de cacereñista, algo de lo que hizo gala toda su existencia, plena de bonhomía y entrega por todo lo social y humano.

Glosar la trayectoria curricular de García González es harto prolijo debido a su impresionante extensión, algo que incluiremos sucintamente al final de este obituario, pero sí indicar a modo de frase definitoria de su figura que César era- y escribir era y no es, resulta muy doloroso,- es tener en la mente, corazón y anhelos a Cáceres, por encima de todas las cosas y situaciones, excepto de su amada y fantástica esposa Mari Lar, hijos, nietos y resto de familia y amigos. Porque César llevaba a nuestra ciudad dentro de sí y no solo presumía de ello con vehemencia y pasión, ¡ ay, la pasión, su Pasión por Cáceres !, si no que la defendía por doquiera que estuviera, como lo demostró en sus múltiples facetas vitales y profesionales. Lo mismo daba desde la de la historia, la cultura, la religión, el deporte, los toros, la seguridad ciudadana o la comunicación – César era un gran comunicador y un atractivo conversador – este hijo de Cáceres hacía gala de su nacencia y vivencias sin ambages y con indisimulada presunción, y además en todas las facetas, de manera muy brillante.

Titulado del INEF, Graduado en Magisterio, Licenciado en Derecho, “Catedrático de Historia de Cáceres”, ese título lo añado yo, con su cuentos, romances y leyendas como legados imprescindibles para el conocimiento de la Capital de los Caballeros, César García González ha dejado entre nosotros una impronta, un estilo de vivir la ciudad, no solo difíciles de superar sino que su estela, imagen y legados estarán con nosotros los cacereños, los que amamos la ciudad, en lo que algo o mucho tuvo que ver él, por y para siempre.

Descanse en paz el esposo, padre, abuelo, hermano César García González, que la tierra le sea leve al admirado amigo y estupendo vecino César y siendo quien fue y lo que representa bueno sería que la capital de Cáceres le rindiera el emocionado homenaje al Ciudadano García: Hijo Predilecto, Medalla de la Ciudad, avenida, calle o plaza y lo que es más por derecho y acrisolados méritos: el reconocimiento global a su figura como símbolo de lo que un ser humano auténtico como él llevó a cabo durante toda una vida por una sociedad mejor.

BIOGRAFÍA DE CÉSAR GARCÍA GONZALEZ ( Extraída de su propia web )

Ve la luz en Cáceres un 20 de noviembre de mediados del siglo pasado y su infancia transcurre entre juegos y colegio en los aledaños de la Plaza de Toros, las calles de José Antonio y de Moros y la Plazuela de la Concepción.

El contacto con el Padre Fray Antonio Corredor en sus años de bachillerato le dejan una profunda huella y una clara vocación literaria. Magisterio en Cáceres y Profesor de Educación Física, en el INEF de Madrid, son los estudios que cursa sucesivamente antes de iniciar su vida profesional en Cáceres, donde ocupa el cargo de Secretario Provincial de la Delegación de Deportes, desde 1974 hasta 1979 y seguidamente de Delegado Provincial, hasta que, en 1982 accede por oposición a la Jefatura de la Policía Local de Cáceres. A partir de 1990 compagina su actividad profesional con los estudios de Derecho, obteniendo su licenciatura en 1996. Recientemente ha pasado a la situación administrativa de Segunda Actividad con el grado de Superintendente de la Policía Local de Cáceres.

Deliciosas colecciones de poemas, leyendas medievales extremeñas y numerosas colaboraciones en prensa y revistas, han sido los cauces en los que se ha ido plasmando esa vocación literaria, que se completa con la publicación de «Cosas del Tío Zenón», una serie de romances en castúo y «La Leyenda de la Conquista de Cáceres», un drama en IV actos. Después del libro «La Plaza de Toros de Cáceres» nos ha sorprendido con «Extremadura: Tierra de Leyendas» que piensa en ampliar con una segunda parte.