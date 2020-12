Familias con miembros vulnerables reclaman a Educación clases virtuales para sus hijos

Comparte en redes sociales













El colectivo exige a la Junta que se evalúen los casos de forma particular y se fijen protocolos específicos

La Asociación para la Defensa de la Inclusión Educativa en Extremadura (ADIEEX) demanda a la consejería de Educación que se impartan a sus hijos clases online para evitar el peligro de contagio que podría suponer la asistencia presencial para los miembros vulnerables de sus familias. La Asociación declara que “hay familias que están pasando un calvario y sienten temor por la amenaza de que se les aplique el protocolo de absentismo escolar al no llevar a los niños a clase para protegerse”.

Desde la Asociación reclaman que la Consejería evalúe los casos de forma particular y que se implanten protocolos específicos de actuación para familias vulnerables como ha ocurrido en otras comunidades autónomas como Euskadi o Galicia, en las cuales se ha acordado esta misma semana conceder el derecho a las clases a distancia a partir del próximo trimestre a todos los alumnos en circunstancias de vulnerabilidad, ya sea por ellos mismos o por enfermedades de los padres.

ADIEEX asegura que el diseño de los protocolos de actuación frente al covid no ha tenido en cuenta la situación de vulnerabilidad que puede darse en una familia cuando los padres, otro miembro conviviente o el propio niño están considerados personas de alto riesgo por padecer enfermedades crónicas o inmunodeficiencia. La presidenta, Paquita Escobero, ha informado de que la región cuenta con el programa Proa Plus de apoyo educativo domiciliario para impartir clases online a los alumnos aislados por algún contagio, sin embargo, ese protocolo no siempre se aplica a las familias vulnerables.

ADIEEX denuncia que, al no haberse previsto protocolos específicos de actuación para este tipo de familias, con situaciones sanitarias muy heterogéneas y con el agravante de que Sanidad no facilita informes médicos que permitan evaluar cada situación, los servicios educativos han ido aplicando una gran disparidad de soluciones, “se ha ido actuando a salto de mata porque no se tenía un plan antes del inicio del curso y con una gran diferencia entre las dos provincias. Hay familias a las que se les ha concedido acogerse al programa Proa Plus pero a otras en las mismas circunstancias, no”.

La presidenta de la Asociación declara que la tardanza en la evaluación de casos y en proporcionar soluciones está afectando directamente a la educación de estos niños, lo que vulnera “el principio de igualdad educativa al que se debe la Administración y acrecienta el estrés de las familias”.