Felipe VI en Cáceres: «Sois un activo intangible», dirigido a los integrantes de las empresas familiares

Felipe VI anima a la empresa familiar: «Operáis en un entorno nada sencillo» El rey Felipe VI ha inaugurado este lunes en Cáceres la XXV edición delCongreso Nacional de la Empresa Familiar, que ha reunido a medio millar de empresarios de todo el país.

Allí, el monarca ha destacado el complejo entorno que se vive con la inflación acelerada tras la guerra en Ucrania y donde ha aprovechado para lanzar un mensaje de apoyo a la empresa familiar. «En este entono de mucha incertidumbre es en el que operáis y donde tenéis que tomar decisiones».

«Estamos en un foro de encuentro que siempre resulta realmente interesante, en el que desde hace muchos años he escuchado análisis y propuestas que nacen del rigor, de la responsabilidad y del conocimiento cercano de la realidad. Lo he dicho muchas veces, aquí no solo intercambiáis experiencias, analizáis la coyuntura o compartís visiones.

También aprendemos los no empresarios a comprender más vuestra situación y a valorar mejor vuestra valiosa contribución a la riqueza y bienestar de nuestra sociedad, de nuestro país«, ha apuntado el Rey en el inicio de su discurso.»Todas las empresas -familiares o no- son, sin duda, importantes; todas con circunstancias particulares por su gobernanza y gestión interna o por la naturaleza del sector en el que operan.

Y a todas, es evidente, que les afecta la coyuntura o el contexto general de la economía y de los acontecimientos que dentro y fuera del país impactan en ella de tantas maneras».El monarca se ha hecho eco del lema del Congreso (El Latido de España). «Transmite mucha fuerza la relevancia e influencia que las empresas familiares -más de un millón en nuestro país- tenéis cada día en la sociedad, en los ciudadanos, a través de vuestro liderazgo en la toma de decisiones que, a veces, puede resultar arriesgado por coincidir con momentos complicados.

Por eso necesitamos contar con vosotros«.»Hemos pasado por momentos difíciles, no van a ser fáciles los que tenemos por delante. Los efectos de la pandemia todavía perduran y en el plano internacional vivimos el dramático fenómeno de la inflación. En este entono -en absoluto sencillo y de mucha incertidumbre- es en el que operáis y donde tenéis que tomar decisiones. Algunos solo toman decisiones en la meras previsiones y luego estáis vosotros que os apoyáis en el contexto para marcar vuestros propios objetivos.

Ese liderazgo permite entender muchos de los logros que nuestro país ha conseguido en las últimas décadas».Además, el Rey Felipe VI ha animado a la empresa familiar en este complejo entorno: «Sois un activo intangible». También les ha pedido «no perder la cercanía» en este momento de «transformación digital».

El presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Andrés Sendagorta, ha subido al estrado unos minutos antes que el Rey. Allí ha querido dejar claro lo que contribuyen las empresas familiares al país justo cuando el debate sobre los impuestos acecha también a las compañías. «Solo las cien empresas familiares agrupadas en el IEF emplean en el mundo a un millón de personas, facturan 172.000 millones de euros, generando un valor añadido bruto de 43.500 millones de euros.

Estas cien empresas pagan más de 3.000 millones de euros en el Impuesto de Sociedades y unos 5.200 millones en contribuciones sociales», ha afirmado Sendagorta.

Por otro lado, Sendagorta ha destacado que «cuando a las empresas familiares les va bien, a España le va bien«. «Nosotros representamos, dicho sea con modestia pero también con legítimo orgullo, una parte muy destacada de la realidad española, de esa realidad que hacen cada día los españoles con su esfuerzo y trabajo», ha sentenciado.

El congreso ha sido organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (IEF), con la colaboración de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (Aeef) y el patrocinio de Banco Santander y KPMG. Después de la intervención del Rey, tendrá lugar la primera mesa redonda de la jornada, titulada ‘Creando Futuro: Empresa y Educación’, que contará con la participación de Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional; Juan José Cano, presidente de KPMG en España; Antonio Simões, consejero delegado de Banco Santander en España; Rocío Hervella, presidenta de EFCL Tierra de Saber; y Alfonso Sesé, presidente del Grupo Sesé, que intervendrá como moderador.Después se realizará entre los empresarios asistentes al encuentro una encuesta interactiva sobre su percepción de la situación económica, en la que se plasman además sus previsiones, entre otras cosas, de negocio, crecimiento y creación de empleo. Esta encuesta cuenta ya con una serie histórica de 16 años y se ha convertido en una referencia para analistas y servicios de estudios.

La jornada continúa con la intervención del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y ya la sesión de tarde se centrará en tres historias empresariales que se darán a conocer en el marco del congreso.

La primera de ellas es la de Gestamp, multinacional española especializada en el diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos de ingeniería para los principales fabricantes de automóviles, que será presentada por su presidente, Francisco Riberas.